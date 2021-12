El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha afirmado en la previa a la gran final de la Copa del Rey que ha pedido a sus jugadores que mañana se vacíen en el estadio Vicente Calderón, de Madrid, porque "es el último esfuerzo del año", y que afronten con la mayor entrega la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club.

"Es el último esfuerzo del año. Que se dejen todo", ha señalado Guardiola en la que ha sido su última conferencia informativa en Barcelona antes de abandonar el club mañana tras el partido contra el Athletic.

Al preparador le preocupa el estado en que se encuentre el terreno de juego, después de que el Atlético de Madrid haya cambiado hace dos días el césped tras un concierto musical.

"A ver cómo está el campo. Lo han cambiado recientemente. Quizá no esté del todo bien. Será un problema para los dos equipos", ha señalado.

De su equipo también espera "coraje y atacar lo máximo posible, e interpretar bien las cosas que harán ellos. Quiero que seamos nosotros. Quiero que salgamos al final del partido con la sensación de que hemos hecho el encuentro que tocaba".

“Quiero tener la sensación de que lo hicimos bien“

"Somos conscientes que jugamos contra un rival que hace años que no gana un título. Es un rival que te exige mucho. He visto el partido de la final de Europa contra el Atlético de Madrid dos veces y media y no veo ningún síntoma de que el Athletic Club bajase los brazos, hasta que encajó el tercer gol. Tuvieron más ocasiones que el Atlético de Madrid", ha recordado.