Cesc Fabregas, centrocampista del Barcelona, no quiso juzgar el pisotón en la mano que dio el portugués del Real Madrid Pepe a Lionel Messi y declaró que la escena habrá quedado "en la tele".

"Son cosas que nosotros no juzgamos. Ahora no depende de nosotros, pero ahí está la tele", destacó en la zona mixta después de ganar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Además, valoró el partido que hizo su equipo y reconoció que durante los diez primeros minutos el Barcelona fue "a remolque", aunque después, y hasta el final del duelo, "hizo un partidazo". "Pero esto son 180 minutos. Hoy sabíamos que teníamos que marcar. En el Camp Nou nos la jugamos. La pasión del Real Madrid es indudable y tendremos que estar a tope", concluyó.

Iniesta: "Cada uno es responsable de lo que hace"

Por su parte, Andrés Iniesta, declaró que "cada uno es responsable de lo que hace". "Cada uno es responsable de lo que hace. Nosotros intentamos tener buena actitud. Los comités a veces actúan y otros no. En eso no entro. Son lances del juego, pero en eso no entro", explicó en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

Además, cuestionado por si le sorprendió el planteamiento de José Mourinho, dijo que "cada uno plantea el partido como quiere" y resaltó que el Barcelona siempre utiliza el mismo sistema.

"Nosotros hemos hecho lo mismo. A pesar del gol, hemos tenido tranquilidad y hemos ganado, que aquí es muy difícil. Es un paso adelante, pero contra el Madrid nunca está hecho. Siempre intentamos plantear los partidos de la misma forma y sale bien", finalizó.