El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha reconocido, de cara a la ida de los cuartos de Copa ante el Barcelona, que ponga a Pepe de central o de centrocampista, "me van a criticar". Además, ha salido en defensa de Cristiano Ronaldo y ha confirmado que Di María no está en las mejores condiciones pero que sí entrará en la convocatoria para jugar ante el conjunto azulgrana.

"Este partido depende siempre de todos pero es un partido en el que si pongo a Ramos de lateral me van a criticar por no ponerle de central. Si juega Coentrao de lateral derecho, me criticarán, porque es zurdo. Si juega Lass ahí, me criticarán porque, sin Khedira, debe jugar en el centro. Si Pepe sale en el centro del campo, me criticarán, porque es central y al revés si le pongo en la zaga. Si pongo trivote, me tacharán de defensivo. Si juego al ataque, también me censurarán. Si juega Higuaín, dirán que Benzema está fantástico. Si pongo a Benzema, comentarán que Higuaín fue decisivo en Mallorca. Yo que tú me iba al cine mañana y cuando acabe el partido te enteras del resultado", ha señalado.

"Si alguien se mete con Cristiano tendremos un problema" Cristiano Ronaldo está recibiendo críticas en los últimos tiempos. Su entrenador ha salido en defensa del delantero madridista. "Estuve con Cristiano desde hace un año y medio. Ha marcado no sé cuántos goles, 'hat-trick', el título que ganamos fue con gol suyo. El segundo tiempo contra Mallorca fue el partido que más me ha gustado de Cristiano. Un jugador que está acostumbrado a ser el fenómeno del partido, a ser el centro, y cuando jugó contra el Mallorca, que no lo hizo bien, trabajó como una fiera y llegó al final del encuentro muerto de tanto trabajar por el equipo", ha señalado Mourinho. "El equipo y el resultado es más importante que todo lo demás. Si trabaja así no tiene que tener criticas por no marcar. Trabajando como él ha trabajado, si alguien le quiere tocar vamos a tener un problema. Para mí, trabajando así que no le toquen", ha dicho el técnico luso. En cuanto a Di María, el técnico portugués ha confirmado que no está como ellos quisieran. "Di María no está tan bien como esperabamos. Las sensaciones no son las mejores pero vamos a esperar", ha apuntado. Aun así, reconoce que estará en la lista de convocados para jugar ante el Barça.