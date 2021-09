El delantero Fernando Torres asegura que a la selección española "le quedan muchos años todavía" y considera "una falta respecto" que se dude de los jugadores que conquistaron la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.



"Que se dude de cualquier jugador de la plantilla que ha sido campeona de Europa y del mundo, y que ha hecho posible estar ahí, es una falta de respeto", señala Torres durante una entrevista en Canal+ Liga.



El delantero, que apenas ha logrado cuatro goles esta temporada, dos en la 'Premier League' y otros tantos en la Liga de Campeones, desveló que Vicente del Bosque se ha mostrado preocupado por su discreta participación en el Chelsea, aunque él asegura que tiene "mucha confianza" en sí mismo, y que está en su mano "dar la vuelta a la situación".

"Si vuelvo a mi nivel, seré otra vez imprescindible en la selección", sentencia Torres, que también confiesa que se ha dado cuenta que "el pasado no vale para nada, y que lo importante es el presente", algo que según él le motiva para seguir esforzándose "al máximo".

Además, lamenta que "a la afición del Liverpool no se le contó toda la verdad" sobre su traspaso y 'su' verdad. "Al final a los aficionados les llega una décima parte de todo lo que sucede; no saben realmente, o tienen una idea distinta, cómo es la gente que está ahí ahora", señala, refiriéndose a los propietarios del club.

El delantero, de todas formas, asegura que "Soldado debe ir a la selección" , reconociendo la labor realizada por el delantero del Valencia, máximo goleador español de la temporada. El autor del gol que significó el título para España en la final de Eurocopa ante Alemania, reconoce todavía duda de su le compensó "arriesgar tanto" y acudir al pasado Mundial de Sudáfrica con problemas en la rodilla. Por otra parte, sobre su equipo, no atiende a los rumores que apuntan a que el Chelsea está tratando de venderle: "Cuando leo algo en la prensa española, no me lo creo. Cuando lo leo en la prensa inglesa, sé que es mentira".

Promesas sin cumplir

Así recuerda que le hicieron "promesas que finalmente no se cumplieron" y se dio cuenta de que él "no tenía tiempo para ser parte de un proyecto tan a largo plazo" como el que presentaban los nuevos dueños de los 'reds'.

Por ello, el jugador decidió salir al Chelsea, lo que provocó la ira de los aficionados. "Ellos me hicieron el mejor y mis recuerdos son imborrables e inmejorables; entiendo su reacción las veces que me he vuelto a enfrentar al Liverpool y no les echo nada en cara", sentencia.