Marca: Mini

Modelo: All 4 Racing

Preparador: Monster X-Raid

Motor: 6 cylindres, 3l Twin Turbo Diesel

Potencia: 315 cv

Peso: 1900 kg en vacío

Asistencia: Monster X-Raid

Clase: T1 diesel PALMARÉS DAKAR Stéphane Peterhansel 2011 : 4º

2010: 4º

2009 : Abandono

2007 : Vencedor

2006 : 4º

2005 : Vencedor

2004 : Vencedor

2003 : 3º

2002 : Abandono

2001 : 12º

2000 : 2º

1999 : 7º

1998 : Vencedor (moto)

1997 : Vencedor (moto)

1996 : Vencedor (moto)

1995 : Vencedor (moto)

1993 : Vencedor (moto)

1992 : Vencedor (moto)

1991 : Vencedor (moto)

1988 : 18º Jean-Paul Cottret 2010 : 4º

2009 : Abandono

2007 : Vencedor

2006 : 4º

2005 : Vencedor

2004 : Vencedor

2003 : 3º

2002 : Abandono

2001 : 12º

2000 : 2º

Stéphane Peterhansel, joven campeón de skate, llevó luego sus prácticas al rally raid hasta 1991, año de su primera victoria en el Dakar. El corredor de motos que usa bandana azul, obtuvo en total seis títulos en ocho años al volante de una Yamaha. Al pasar a cuatro ruedas, aprovechó rápidamente las cualidades que adquirió en moto: 7º en su primer intento, al año siguiente subió al segundo escalón del podio, en compañía ya de Jean-Paul Cottret.



La consagración tuvo que esperar al 2004, año en que 'Peter' se convirtió en el segundo piloto de la historia después de Hubert Auriol, en imponerse a la vez en moto y en auto. La continuación de la saga 'Mitsu' le valió otras dos victorias, en el 2005 y el 2007. Después de la baja de la firma japonesa, Peterhansel se unió a X-Raid, pero la 10ª consagración detrás de la cual está, parece escapársele.



Para borrar la frustración de los dos cuartos puestos que se produjeron en los dos siguientes años, cuenta con un Mini que espera que sea fiable, y en un recorrido que se anuncia más arenoso.



"Desde que el Dakar se disputa en Sudamérica, hemos tenido mucha menos suerte, pero eso no tiene nada que ver con el terreno. Es la carrera y hay que aceptar que quedemos fuera de los primeros, en todo caso, todo eso me da ganas de revancha y me lleva a estar aún más atento en todos los aspectos. Este año quisimos hacer evolucionar el auto, ahora está más estabilizado.



Ganamos en Abu Dhabi y tuvimos problemas en el Silk Way Rally, debido al circuito de alimentación del motor en gasoil. Pero arreglamos todos los desperfectos y encontramos las soluciones. Queremos que no aparezca ningún otro problema nuevo. Pero en 25 años de deportes mecánicos perdí muchas carreras debido a piezas que cuestan 15 céntimos. Quizás seamos los favoritos pero a menudo pienso en 1998, año en que Yamaha se retiró de la carrera de motos, dejando aparentemente el camino libre a KTM, ¡Y finalmente se impuso BMW!. Por eso no hay que pensar que tenemos la carrera ganada".