El equipo Bordone Ferrari ha sido presentado en Barcelona con la aspiración de consolidarse como una de las escuadras más ambiciosas para conseguir el triunfo en el próximo Rally Dakar, con el español Jordi Arcarons como director deportivo.



El conjunto italiano, con mucha presencia española, se ha ideado en tan sólo cuatro meses, y ha conseguido contratar a Arcarons en la dirección y a pilotos de la talla de Jordi Viladoms o Gerard Farrés.



Los padres de este proyecto son el arquitecto italiano Renato Ferrari, un gran apasionado de las motos, y Nicoletta Altieri Bordone, nieta de un industrial milanés que en los años 30 diseñó y construyó motocicletas.



Con un presupuesto de entre 2 y 3 millones de euros anuales, el equipo Bordone Ferrari pretende llegar "al máximo nivel" en un tiempo récord. "El equipo es muy ambicioso, y después del Dakar no habrá tiempo de descanso con todo el mundial de rallys. La ambición es al máximo. Si se puede ganar el Dakar este año no vamos a esperar el próximo", ha dicho Arcarons.



Con motocicletas KTM, Bordone Ferrari contará con cuatro pilotos para el Dakar 2012, que se disputa del 1 al 15 de enero de 2012: los italianos Alessandro Botturi y Paolo Ceci, y los españoles Gerard Farrés y Jordi Viladoms.



Renato Ferrari ha comentado en la presentación que el equipo, compuesto por 34 personas, nace del "entusiasmo" y la "pasión enorme y visceral" que siente por los rallys y que por ello no ha reparado en gastos.



El equipo realizará dos preparaciones previas antes de partir hacia Sudamérica en busca de vivir a lo grande su primera aventura en el Dakar.



Los pilotos han mostrado su sorpresa por la rapidez con la que se ha desarrollado el proyecto, y más teniendo en cuenta los momentos de crisis económica mundial, que hacen más difícil encontrar patrocinadores.



"Por regla general soy un tipo feliz, pero me faltaba algo. Ahora lo tengo todo. Voy a aprovechar esta oportunidad como siempre he hecho, con sacrificio y trabajo", ha explicado el piloto catalán Gerard Farrés.