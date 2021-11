Kimi Raikkonen volverá a la Fórmula 1 con Lotus Renault

El piloto finlandés Kimi Raikkonen, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2007, volverá al 'gran circo' después de dos temporadas en el Mundial de Rallys, al haber firmado un contrato de dos temporadas con Lotus Renault, según ha confirmado la escudería en un comunicado.



El finlandés, nacido en Espoo hace 32 años, acumula en su carrera en la Fórmula 1 18 victorias, 62 podios y 16 'poles'. "Su experiencia y sus éxitos van a ayudar al equipo a dar un paso adelante el año que viene. El compromiso del finlandés, de 32 años, significa un voto de confianza para Lotus Renault GP, demostrando la determinación del equipo y su nueva filosofía para las temporadas venideras", apunta la nota.



El finlandés aseguró estar "encantado" por volver a la categoría reina del automovilismo. "Agradezco a Lotus Renault GP que me haya ofrecido esta oportunidad. Mi época en el Mundial de Rallys ha sido una etapa muy útil para mi carrera de piloto, pero no puedo negar que mi hambre de Fórmula 1 se ha vuelto últimamente insaciable", confesó.



El veterano corredor, de 32 años, que militó en Sauber, McLaren-Mercedes y Ferrari, calificó como "fácil" la decisión de fichar por Lotus Renault GP. "Me ha impresionado el alcance de la ambición del equipo. Ahora estoy deseando jugar un papel importante para empujar a la escudería a la parte delantera de la parrilla".



Por otra parte, Gérard López, presidente de Genii Capital y propietario de la escudería, reconoció que el equipo debe "empezar un nuevo ciclo" y celebró el fichaje de 'Iceman' Raikkonen.

"La decisión de Kimi de volver a la Fórmula 1 con nosotros es el primer paso de varios anuncios que nos convertirán en un competidor más serio en el futuro", comentó.



Además, el empresario luxemburgués de origen español confesó que están deseando "trabajar con un campeón del mundo" porque pronto podrá "luchar al máximo nivel".