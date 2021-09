El ciclista español Alberto Contador rechazó hoy hablar de su caso en los tribunales deportivos por su positivo por clembuterol en el Tour de Francia 2010 y dijo que sólo pensaba en la concentración de su equipo, el Saxo Bank danés, que comienza este miércoles en Israel.



"Eso fue algo que pasó la semana pasada. Ahora estoy plenamente concentrado en esto y nada más", dijo Contador en una rueda de prensa posterior a la presentación del Saxo Bank en Copenhague al respecto de su reciente comparecencia en los tribunales.



El caso quedó visto para sentencia el pasado día 24 después de cuatro días de juicio en la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y fuentes de su defensa se habían mostrado optimistas entonces de cara al fallo, que previsiblemente se conocerá a principios del próximo año.

“El año pasado no tuve una buena preparación“

El triple vencedor del Tour reiteró que no hay otro objetivo para la temporada que viene que la ronda gala y que la temporada estará enfocada hacia ella. "Quiero tener un programa bien organizado y sobre todo llegar descansado al Tour. El año pasado no tuve una buena preparación y este año quiero hacerla perfecta", aseguró.



Las exigencias del Giro de Italia hacen que Contador haya descartado volver a correr la prueba este año, por lo que hará una primera parte de la temporada distinta, con un descanso para retomar la competición en junio en la Dauphiné Libéré.



Al igual que había hecho antes en la presentación del equipo su director, Bjarne Riis, el ciclista español defendió la fortaleza de la escuadra danesa las críticas aparecidas.



Contador definió al equipo como "muy compensado" y "de totales garantías" para aspirar a ganar el Tour, y mostró su "confianza" en sus compañeros.



Si el Giro está totalmente descartado, no así la Vuelta a España, en la que Contador confía en poder participar. "No puedo avanzar mucho, pero no está descartada y es una posibilidad bastante grande", dijo.



Contador mostró también su ilusión por poder correr la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Londres, aprovechando la forma del Tour, si bien admitió que el recorrido no se adapta a sus características y que los favoritos serán otros corredores.