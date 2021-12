El técnico del Real Madrid, José Mourinho, criticó el gol anulado a Karim Benzema en una acción por la que recibió cartulina amarilla Xabi Alonso, afirmó que a otros les permiten sacar faltas con rapidez y recordó a Uefa que no buscarán sanciones por tarjetas. [ Así te hemos contado el Real Madrid 4-0 Olympique de Lyon ]

El entrenador madridista, que volvía a ofrecer una rueda de prensa tras los tres partidos de sanción que le impuso la UEFA, volvió a la carga con la actuación arbitral.

“Hay equipos que pueden marcar faltas rápidas“

"En este momento hay equipos que pueden marcar faltas rápidas y hacen goles antes de que los adversarios estén organizados. A nosotros no nos han dejado. A lo mejor en un partido vamos a sufrir un gol de falta rápida y nos preguntamos cómo lo sufrimos", aseguró.

“La tarjeta amarilla a Xabi no es justa“

"Cuando lo marcamos el gol no es válido y ve una tarjeta amarilla Xabi. No es justa y eso tiene que ser un debate. Nosotros no lo hacemos siempre pero un jugador inteligente ha visto el movimiento y no entiendo la tarjeta amarilla", añadió.

“Nosotros no podemos limpiarnos si llegamos con tarjetas“

Incluso Mourinho recordó a la Uefa el castigo que recibió por buscar tarjetas para cumplir partidos de sanción en el último encuentro de la fase de grupos. "La Uefa puede estar tranquila que nosotros sabemos que en los últimos partidos nosotros no podemos limpiarnos si llegamos con tarjetas", manifestó.

Respecto a la tarjeta amarilla que vio Cristiano Ronaldo, el técnico blanco señaló que "ganando 4-0, y faltando cinco minutos, es una tarjeta amarilla que no se debe tener". "Pero es una reacción a una pérdida de balón. Es importante perder el balón y reaccionar".