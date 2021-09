Copa Davis | España - Argentina

Rafa Nadal se ha mostrado muy satisfecho de su victoria ante Jo-Wilfred Tsonga que ha dado el pase a España a su sexta final de la Copa Davis en los últimos once años, y ha afirmado que tenía "claro lo que debía hacer".

"Sabía que estaría mejor y ha pasado, en un partido en el que he restado bien y he cometido pocos errores", ha añadido. "La concentración ayuda, pero no gana partidos, tienes que jugar bien para hacerlo y los dos días lo he hecho, este domingo mejor", ha señalado.

“Bien los dos partidos pese a llegar en un estado físico malo“

"A Tsonga le costaba mucho devolver mi 'drive' sobre su revés, le costaba mucho centrar la pelota", ha explicado Nadal. "Hay veces que salen mejor las cosas y otras peor, pero no hay un medidor, uno no sabe cuando ha jugado su mejor y peor partido", ha resaltado, y ha subrayado que ha jugado "bien los dos partidos pese a llegar en un estado físico malo".

De su condición física, Nadal ha dicho: "Para el tiempo que estuve en pista el viernes, con la energía que tenía me bastaba. Sabía que el domingo estaría mejor y así ha sido, era un tema de recuperarme y me he encontrado perfecto".

Nadal ha explicado que desde que llegó del US Open se lo ha tomado "con calma, yendo paso a paso para estar preparado para jugar". "Si no lo hubiera estado, teníamos gente detrás con nivel", ha agregado.

De la presencia de España por sexta vez en una final de la Davis en los últimos once años, Nadal ha destacado que no es fácil y que para conseguirlo "tienen que coincidir muchos factores, lo primero una gran generación" de jugadores.

Un triunfo colectivo "Todo gracias al sacrificio de mucha gente, por la excelente relación que hemos tenido los jugadores españoles se hace posible que sigamos unidos y con opciones de ganar, para lo que lo primero es tener a jugadores de máximo nivel, luego que jueguen y para finalizar que haya un buen ambiente, todo ello ha pasado", ha apuntado Nadal. “En un vestuario todos somos personas, no me siento más especial“ "En un vestuario todos somos personas, no me siento más especial que David Ferrer, Feliciano o Verdasco, convivimos juntos y se acabó, no hay que darle más vueltas, lo contrario sería el principio del fin", ha aseverado Nadal, que ha relatado: "En el hotel he subido a la habitación sólo para dormir, a mí me gusta estar con la gente". "En los torneos individuales es más difícil que pase, cada uno va a su rollo porque tenemos horarios diferentes", ha apuntado el tenista español, que ha señalado: "Aquí podemos hacer una vida conjunta, esto a mí me ayuda, me gustaría que fuera así siempre, es más divertido y la semana pasa más rápida".