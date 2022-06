F1 | Jaime Alguersuari

El piloto español de Toro Rosso, Jaime Alguersuari, ha afirmado este miércoles que la próxima temporada, en la que aún no sabe si dispondrá de un 'volante' oficial en el Mundial de Fórmula 1, pues no ha hablado de la renovación con su actual equipo, le gustaría tener un coche que le permita disputar el título.

"No tengo plaza para el año que viene, por ahora no he hablado con nadie de Toro Rosso sobre la próxima temporada. Sólo reclamo un coche que me permita estar delante y ganar carreras, creo que me lo merezco. A mí no me gusta pelear por el dieciseisavo lugar. Quiero un monoplaza con el que pueda ganar el Mundial porque puedo hacerlo", ha declarado en el acto de presentación de su primer disco como 'DJ'.

Aunque sus aspiraciones son muy ambiciosas, el catalán no cierra las puertas a continuar en su actual escudería. "Ojalá Toro Rosso me pueda ofrecer el coche que reclamo, es una marca de futuro. Nació como filial de Red Bull, es un equipo nuevo y joven como yo y tiene mucha proyección", apuntó.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro, ha negado estar "inquieto". "No lo estoy, desde los quince años que empecé y entré en esta casa siempre ha ido así. Cada año somos los últimos en firmar, así que no estoy nervioso", ha explicado.

Lo que sí que ha descartado fue la posibilidad de ascender a Red Bull tras la renovación de Mark Webber por el equipo de la marca de bebida energética. "Su continuidad cierra absolutamente las puertas a la cantera, pero no tengo nada en su contra", ha afirmado.

Alguersuari cruzó la línea de meta en séptima posición el pasado domingo en el Gran Premio de Italia, la mejor clasificación de su carrera que, además, le valió para adelantar a su compañero de equipo, Sébastien Buemi, en la general, para quien ha tenido palabras de elogio. "Es absolutamente válido, un pilotazo y de los mejores compañeros que he tenido. Se merece estar ahí", ha indicado.

Por otrom lado, sobre la llegada de Cepsa como patrocinador de Toro Rosso, ha comentado: "Significa un punto de acceso para que el equipo tenga una mejor estructura. La Fórmula 1 funciona así, quien tiene más dinero tiene mejor coche, por eso Vettel frena 20 segundos más tarde que yo. Pero no quiero poner excusas".

Finalmente, el joven piloto ha definido el circo de la Fórmula 1 como una "guerra". "Todo el mundo es egoísta, tiene envidias, busca lo suyo y te quiere quitar el sitio, por eso no me importa lo que piensen de mí. Soy una persona distinta en las carreras que en casa", ha explicado.

Alguersuari junta, pues, en solo cuatro días dos éxitos personales: la mejor posición en carrera desde su llegada a la F1 y la publicación de 'Organic Life', su primer trabajo como 'DJ'. Durante el acto de presentación de este CD, el piloto y a la vez artista aseguró que su objetivo fuera de los circuitos no es otro que "hacer llegar al público mi propio estilo musical".