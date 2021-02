Rafa Nadal, vigente campeón del US Open, ha señalado durante su comparecencia de prensa previa al torneo neoyorquino, que los registros que está consiguiendo el actual número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, "es algo muy difícil de repetir".

"Él está muy bien. Está jugando sin lesiones. Está jugando muy sólido mentalmente y con su tenis. Lo que está haciendo es algo muy difícil de repetir. ¿Si para mí es una sorpresa? Creo que para todos es una sorpresa ver a un jugador que no está perdiendo. Él sólo perdió dos partidos durante todo el año", ha explicado.

Sin embargo, Nadal asegura que no le sorprende que el serbio haya alcanzado el número uno y que esté jugando tan bien esta temporada, pesar de que anteriormente sólo había ganado un Grand Slam.

"Para mí no es ninguna sorpresa que Djokovic sea el número uno y que sea capaz de ganar Grand Slams, porque es muy bueno. Esto no es de hace seis meses. Djokovic jugaba fantástico antes y tenía un potencial fantástico para estar donde está hoy", ha agregado.

Ante la amenaza del huracán 'Irene', que está previsto que llegue este domingo a Nueva York y que ha provocado que se haya declarado el estado de emergencia en el Estado, Nadal reconoce que es una situación nueva para él y que poco se puede hacer mientras pase.

"No sé lo que está pasando. Nadie sabe exactamente lo que está pasando. El club cerró, todos los lugares de Manhattan estarán cerrados, así que sólo puedes quedarte en el hotel. Tal vez vea algunas películas. Pero vamos a ver lo que pasa", ha señalado.

"Nunca tuve una experiencia con un huracán. Es algo nuevo. Creo que es muy malo para la ciudad y para todo el mundo. No será una experiencia agradable porque todos sabemos cómo es cuando llega un huracán", ha proseguido.

Pronto para pensar en Djokovic

El número dos mundial ha señalado que se encuentra mejor de las quemaduras que sufrió en dos de los dedos de su mano al quemarse con un plato mientras comía en un restaurante japonés durante su estancia en el pasado Masters 1.000 de Cincinnati.

"De los dedos estoy mucho mejor, he sido capaz de entrenar en condiciones normales. Utilizará vendaje porque la piel aún es muy final pero estoy bien", ha recalcado.

Cuando se le ha insistido en sus enfrentamientos de este año con Djokovic, con el que ha perdido las cinco finales que ha disputado, y la posibilidad de volver a jugar contra él en una hipotética final en Nueva York, el jugador balear se ha mostrado prudente.

"Estamos en el comienzo del torneo y aún es muy pronto para empezar a hablar de un partido contra Djokovic. Tengo que ganar antes muchos partidos para jugar con Djokovic y él también porque aún no está en la final. Estoy centrado en tratar de jugar bien y tener buenos entrenamientos esta semana", ha indicado.

"Si juego contra Djokovic las posibilidades siempre dependerían de cómo estoy jugando y cómo esté jugando él, pero no me refiero a aquí, hablo en general. Después ya veremos. Creo que he jugado fantástico este año. Tuve un montón de victorias durante todo el año, aunque no estoy muy contento de cómo he jugado contra él", ha agregado.

Tras ganar el año pasado por primera vez el Abierto de Estados Unidos, Nadal ha confesado que esta edición es más especial por todas las experiencia que tuvo en la pasada final, en la que precisamente derrotó a Djokovic en la final.

"Las emociones probablemente son un poco diferentes porque cuando regresas después de una victoria como la del año pasado, la emoción es mayor. Fue el último de los cuatro Grand Slam que me faltaba por ganar y fue un momento muy bonito y de los mejores en mi carrera. Eso hace que volver sea un poco más especial", concluye.