El español Joaquim 'Purito' Rodríguez, del Katusha, ha perdido 16 segundos en el final de la sexta etapa de la Vuelta 2011 en Córdoba, parte de lo ganado el día anterior en Valdepeñas de Jaén frente a un rival directo, el italiano Vincenzo Nibali, del Liquigas-Cannondale, "donde no lo tenía que perder".

"He perdido tiempo donde no lo tenía que perder. En la parte final iba a su rueda y no he sido capaz de seguirlos", ha afirmado el ciclista catalán.

'Purito' Rodríguez no entró en si eran muchos o pocos los segundos cedidos ante Nibali, pero sí ha lamentado que se hubiese producido en una etapa en la que no estaba previsto.

El equipo italiano de Liquigas-Cannondale lanzó su ataque en el descenso del alto de San Jerónimo o del Catorce por Ciento a menos de veinte kilómetros para la llegada, pero en su opinión no fue "demasiado peligroso".