El primer día en Benidorm se vio que Liquigas había llegado fuerte a esta Vuelta 2011 para que su líder Nibali repitiera la victoria del año pasado pero es que el equipo italiano ha hecho una auténtica exhibición en la sexta etapa entre Úbeda y Córdoba. [Clasificaciones de la Vuelta a España 2011]



La 'squadra' dirigida por Mario Scirea ha tirado tan fuerte del pelotón en los últimos kilómetros que cuatro de sus corredores (Sagan, Capecchi, Agnoli y Nibali) junto al español Pablo Lastras consiguieron dejar atrás al pelotón. En la línea de meta, el español no ha podido repetir victoria por culpa de la velocidad del eslovaco Peter Sagan. Vincenzo Nibali ha sido cuarto y no ha tenido bonificaciones pero sí les ha metido 17 segundos a sus principales rivales por la general (Joaquím Rodríguez y Scarponi) y al líder Chavanel.



La pólvora se encendió en el único puerto de la jornada, el Alto del Catorce por ciento. El pelotón se rompió a falta de 7 kilómetros, al 5 por ciento de media y cuyo último 1,5 kilómetros eleva su porcentaje de sus rampas casi hasta el 15 por ciento. El francés Moncoutie atacó pese al ritmo alto que ponía en esos momentos el equipo Leopard-Trek con la vista puesta en una posible victoria de Bennati. Ese ritmo castigó como en toda la semana a un Igor Antón que tenía que hacer la goma en la cola para no descolgarse.

A Moncoutié se le unieron el alemán Tony Martin (HTC), el español David de la Fuente (Geox) y el belga Kevin Seeldraeyers (QuickStep) en el inicio de los 20,7 kilómetros de descenso. Su ventaja llegó a alcanzar entre 10 y 15 segundos.

El Liquigas apartó al Leopard para neutralizar a los escapados, con tanta fuerza que cuatro de sus corredores, entre ellos Nibali, se despegaron del resto de corredores del pelotón llevándose consigo al Movistar Pablo Lastras.



El 'tiburón siciliano' tenía la oportunidad de recuperar en menos de 24 horas los segundos que se había dejado en Valdepeñas de Jaén. Por detrás, el líder Sylvain Chavanel (QuickStep), Joaquín 'Purito' Rodríguez y Tony Martin montaron un terceto de perseguidores que fue incapaz de neutralizar a los cinco de delante.

En la recta de meta, Lastras buscó el milagro pero Peter Sagan era el más rápido de los cinco y se puntó su primera victoria como profesional en una gran vuelta. la táctica era que Nibali cogiera alguna bonificación que da los tres primeros puestos pero no fructificó el plan.

Nibali es ahora tercero en la general a sólo 16 segundos del maillot rojo gracias a los 17 segundos aque le metió a 'Purito', Michele Scarponi (Lampre) y Chavanel, y a los 23'' sobre Bradley Wiggins (Sky) y Janez Brajkovic (RadioShack).

Este viernes se disputa la séptima etapa, entre Almadén y Talavera de la Reina, de 182,9 kilómetros, con una salida inédita para una jornada sin ningún puerto de montaña puntuable, pero que es un auténtico rompepiernas y que podría acabar en un sprint masivo.