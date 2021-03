El corredor español Joaquín 'Purito' Rodríguez (Kathusa) dijo que se ha "sacado la espina que tenía clavada", tras vencer de la quinta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Sierra Nevada y Valdepeñas de Jaén.

El ciclista español del equipo Jatusha ha contado en los micrófonos que el año pasado se confundió en la etapa de Valdepeñas de Jaén y que en esta ocasión tenía la lección bien aprendida.

“Era la gran victoria que esperaba“

"Era la gran victoria que esperaba, quería dedicársela a mi equipo por tantas y tantas veces que me ayudan incondicionalmente. Es increíble. Estoy súpercontento. Está claro que eran dos días que teníamos marcados, hoy más que ayer. Me he sacado la espinita que tenía clavada", ha manifestado Joaquín Rodríguez tras cruzar la línea de meta.

A 'Purito' le encanta el 'muro' final de la etapa 'Purito' ha confesado su gusto por los grandes desniveles como los del final de la etapa en Valdepeñas de Jaén, con su ya famoso muro del 23 por ciento. "Estas rampas me encantan. Creo que el año pasado me lo creí demasiado. Fui un poco loco, ansioso y este año estoy más tranquilo y confiando mucho en mis compañeros", ha comentado. Rodríguez, quien ascendió al tercer puesto de la clasificación general, a tan sólo 23 segundos del francés Sylvain Chavanel (Quick Step), dijo que no podía "esconderse ni perdonar". "Pero tengo rivales de mucha entidad, que me lo están poniendo muy difícil. Sabíamos que iba a ser una etapa dura y complicada. En la fuga se han metido corredores muy buenos, pero hemos intentado que no se fuesen a más de dos ó tres minutos porque hubiera sido imposible darles caza. Son esfuerzos que se deben de hacer y ojalá no se paguen porque los hace tanto el que gana como el que no", ha indicado.

Ya avisó que venía a "ganar la vuelta" Ya dije que venía a ganar la Vuelta y trabajamos para estar delante. Tenemos las cuentas hechas y esta victoria viene moralmente muy bien. Los favoritos estamos en un pañuelo y ya veremos qué pasa en la contrarreloj de Salamanca. Hay que ir paso a paso", señaló el número uno de la clasificación UCI 2010. "El ambiente no tiene nada que envidiar al de las clásicas de Bélgica con ese final. Los ánimos han sido tremendos, he visto que mucha gente conoce mi nombre", a lo que ha añadido: "La de Sierra Nevada con Dani Moreno no la esperábamos, pero ésta entraba en los planes. El equipo ha estado de diez"