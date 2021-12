Kaká: "Neymar tiene un gran futuro por delante"

El jugador del Real Madrid, el brasileño Kaká se ha referido a los numerosos rumores que vinculan a su compatiota Neymar con el conjunto blanco y ha destacado las cualidades de su compatriota.

"Es un gran jugador que ya tiene una gran responsabilidad en su club, en la selección brasileña y además tiene un gran futuro por delante", ha señalado Kaká.

No obstante, mientras Neymar sigue marcando goles espectaculares con el Santos, Kaká no ha querido profundizar en el tema y ha señalado que las opciones de que Neymar fiche por el Real Madrid no entran en sus competencias.

"La posibilidad de que Neymar llegue es decisión del club, no depende de mí. Conozco a Neymar desde que empezó y me parece un gran jugador, pero insisto en que es el club el que decide", ha concluido el brasileño.