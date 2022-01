El pívot de origen congoleño del Oklahoma City Thunder Serge Ibaka ya es español, por lo que podrá disputar el Eurobasket de Lituania, del 31 de agosto al 18 septiembre, después de lograr la nacionalidad española, según ha hecho público el portavoz del Gobierno, José Blanco, tras el Consejo de Ministros de este viernes.



"Sé que la noticia va a hacer felices a muchos aficionados a este deporte que tantos éxitos nos ha dado a nuestro país, y estoy seguro de que vamos a cosechar en el Eurobasket que se va disputar en Lituania", indicó Blanco.

"Hoy es un día muy feliz para mí. Tener la oportunidad de devolver a este país todo lo que me ha dado me hace estar muy contento y muy orgulloso", señaló Ibaka que se ha enterado de la noticia mientras esperaba su vuelo al Congo para participar en unas acciones de UNICEF, según informa la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Blanco se confunde y llama 'Ikea' a Ibaka

Asimismo, Blanco quiso recordar una frase reciente de Ibaka, que le parecía "una buena forma" de celebrar su recién adquirida nacionalidad. "Decía 'Ikea' (dijo el ministro en lugar de Ibaka) que: 'Me he formado como jugador y como persona. Sería un honor devolver en la pista todo lo que me ha dado en la vida. Todo un ejemplo de patriotismo", manifestó.

Se ha cumplido así el deseo del seleccionador español, Sergio Scariolo, de poder contar con el concurso del congoleño. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a Serge Jonas Ibaka Ngobila, valorando como "circunstancia excepcional" el hecho de que es un deportista de buen nivel deportivo para la alta competición.



Asimismo, considera que la incorporación de Ibaka, incluido en la lista de preseleccionados de Scariolo, puede ayudar "de una manera importante" a la clasificación de España para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y además, contaba con un informe favorable del Consejo Superior de Deportes (CSD).