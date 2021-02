Greipel se impone al esprín al todopoderoso Cavendish

El alemán André Greipel ha sido el sorprendente ganador en el esprín de Carmaux al batir por la mínima a un Mark Cavendish al que nadie esperaba ya a esas alturas pero que lo ha dado todo en busca de su tercera victoria en este Tour de Francia. El teutón se convierte con esta victoria en el único alemán en activo con una victoria en las tres grandes. [Clasificaciones del Tour de Francia]



La 10ª etapa no era tan apropiada para Cavendish como la que llegará el miércoles, el sube y baja continuo no es algo que le guste mucho al 'bad boy' de la Isla de Man por lo que un posible triunfo de una escapada entraba en las quinielas de mucha gente. Sin embargo, dos excompañeros de equipo se han disputado la victoria de una etapa en la que de nuevo José Joaquín Rojas ha dado batalla. El campeón de España ha sido tercero.



La escapada más importante de la jornada estuvo integrada por los franceses Remy Di Grégorio (Astana), Sébastien Minard (AG2R), Arthur Vichot (FDJ), Julien El Fares (Cofidis) y Anthony Delaplace (Saur) y el italiano Marco Marcato (Vacansoleil) que saltaron del grupo en el kilómetro catorce. La diferencia de estos fugados no llegó a pasar nunca de los cuatro minutos aunque ninguno suponía peligro para el líder de la general.



El aumento de ritmo impuesto por el Omega-Pharma Lotto en los últimos kilómetros hizo que la etapa se pusiera muy bonita desde la última subida del día, en el puerto de cuarta categoría de Mirandol-Bourgnounac, hasta la meta de Carmaux.



Con el acelerón en el último repecho, se produjo una atípica escapada en la que estaban el maillot amarillo y el maillot verde de la carrera (Voeckler y Gilbert) junto a Devenyns, Gallopin y Velits. El BMC y el Garmin se puso a tirar en el grupo para neutralizar la fuga y poco a poco echó abajo la aventura que Gilbert trató de mantener viva en última instancia.



A partir de entonces fue el equipo HTC el que se encargó de comandar el pelotón e imponer un ritmo suficientemente alto como para evitar que los ataques finales de gente como David Millar no furctificaran.

Por fin una etapa sin sustos El primer día descanso se demostró que el pelotón está muy tocado. Las caídas y los abandonos han protagonizado la primera semana de la carrera y el aficionado quiere que a partir de ahora cambie el panorama.



El corredor del Radioshack, Levi Leipheimer, fue el más perjudicado en la caída más grave del día en la que también se fueron al suelo Cancellara, Leukemans y Gesink. Afortunadamente, los abandonos de esta jornada (Yaroslav Popovych y Aleksandr Kolobnev) se han dado por otras razones.



La clasificación general no ha sufrido variaciones. Se mantiene de líder el francés del Europcar Thomas Voeckler.



En la lucha por el maillot verde, el español J.J. Rojas ha recortado 28 puntos al belga Philippe Gilbert, que conserva el verde por 17 puntos. El ciclista del Movistar superó al del Omega tanto en el esprín intermedio como en la meta. Cavendish es el tercero de la regularidad a doce puntos del murciano.



Este miércoles se disputará la undécima etapa de este Tour de Francia 2011, con un recorrido de 167,5 kilómetros entre Blaye-les-Mines y Lavaux. Un perfil perfecto para vivir una nueva llegada propicia para los velocistas.