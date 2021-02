El líder del equipo Euskaltel Euskadi en el Tour de Francia, Samuel Sánchez, ha lamentado este lunes, en la primera jornada de descanso de la ronda gala, la mala suerte que está teniendo su equipo con la caídas y los abandonos, pero ha precisado que "lo importante es sobreponerse" y seguir adelante para poder luchar por el objetivo de ganar una etapa.

"Estoy donde quería, pero con un minuto y medio más de retraso del que me gustaría. Eso sí, viendo todo lo que ha ocurrido en esta primera semana, pienso que lo importante es que estoy bien, que no he tenido ninguna caída", señaló el campeón olímpico ante los medios de comunicación en el hotel de concentración, situado en la localidad de Aurillac, punto de partida de la etapa del martes.

'Samu', que está a 2:36 minutos de Cadel Evans, y a cinco minutos del líder, Thomas Voeckler, confesó que "por la tensión" que se ha vivido durante esta semana previa, "parece" que llevan "un mes de Tour", y "aún faltan tres días para la primera etapa de alta montaña", que llegará este jueves con final en Luz Ardiden.

"Esta siendo un Tour muy intenso, quizás más que otros años, y tenemos la sensación de que llevamos muchísima carrera cuando aún no hemos afrontado ninguna de las etapas que sobre el perfil se podrían definir como decisivas", indicó.