La cuarta etapa del Tour de Francia dejó a un Andy Schleck disgustado tras perder 8 segundos respecto a sus máximos rivales en la victoria final, el español Alberto Contador y el australiano Cadel Evans.

En la conferencia de prensa el luxemburgués aseguró que él nunca dijo que "Contador estuviera eliminado". "Tuvo mala suerte el primer día y no tenía equipo para ganar la contrarreloj por equipos", añadió.

En cuanto a la renta cedida, el líder del equipo Leopard aseguró que "no es algo bueno pero hay que conformarse".

“Cuando aceleraron iba un poco justo de fuerzas“

Schleck confirmó que tuvo problemas desde las primeras rampas del Muro de Bretaña: "Cuando aceleraron iba un poco justo de fuerzas. He tratado de controlar pensando que podría alcanzarlos", aseguró.

“Me inquietaba este puerto“

"Me inquietaba este puerto porque no se adapta bien a mis características, prefiero las subidas más largas. No tengo suficiente potencia para esprínes de un kilómetro", afirmó Andy.



El luxemburgués es noveno en la clasificación general a 12 segundos del líder Thor Hushovd y aventaja a Alberto Contador en minuto y medio.