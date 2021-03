El luxemburgués Andy Schleck se mostró satisfecho con la ventaja lograda con respecto a Alberto Contador en la primera etapa del Tour de Francia, una renta lograda gracias a que el español se quedó cortado en una caída a 9 kilómetros del final.



"En los últimos 25 kilómetros yo siempre me sitúo entre los primeros", dijo el ciclista del Leopard a su llegada a la meta en el Mont des Alouettes. "Puede que sea una ventaja que no hemos logrado a base de pedaladas, pero en el ciclismo no todo son pedaladas, también hay que saber situarse en la parte delantera del pelotón", afirmó el luxemburgués.



El menor de los Schleck indicó que cuando se produjo la caída notó que muchos ciclistas se habían quedado cortados, por lo que buscó a Contador, a quien no vio entre los que estaban en la parte delantera del pelotón. "Hemos logrado una buena ventaja, pero tenemos que continuar, este domingo vamos a salir a ganar la etapa y después miraremos la general", agregó.



Tras esa primera caída, Andy Schleck se vio involucrado en otro nuevo corte, pero no afectó a su tiempo porque tuvo lugar a falta de menos de tres kilómetros para la meta, por lo que el reglamento prevé que no se tenga en cuenta el tiempo perdido.