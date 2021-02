Tour de Francia 2011 | Dopajes

Los últimos acontecimientos están provocando un cambio en la percepción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante los positivos por clembuterol, que podrían ser significativos en la evolución de casos abiertos como el del ciclista Alberto Contador, ganador del Tour de Francia. La AMA estudia cambiar su reglamento sobre el clembuterol y no considerarlo sustancia dopante en bajas cantidades.

El director científico de AMA, Olivier Rabin, ha admitido que "en algunos países existe la posibilidad de que la carne esté contaminada por clembuterol", un supuesto recogido en "la literatura científica" y al que apela el ciclista español Alberto Contador para proclamar su inocencia.



El positivo de Contador y los cinco positivos recientes en la selección mexicana de fútbol, que también han alegado contaminación alimentaria, al igual que lleva haciendo el campeón del Tour de Francia de 2010 desde que se conociera su positivo durante la última edición de la ronda gala, han provocado que la AMA se replantee su postura ante esta sustancia.



"Hay muy pocos positivos por clembuterol, así que no es imposible analizar cada caso uno por uno. Podríamos hacer algunas recomendaciones al comité ejecutivo de la AMA para fijar qué niveles son positivos seguro y que niveles se podrían considerar en otro contexto, mirando los resultados previos y futuros del atleta", explicó Rabin.



La AMA tendría que esperar hasta su reunión del mes de septiembre para aprobar estos cambios, que no se propondrían para esta temporada, pero cualquier propuesta podría ser confirmada por el Grupo de Expertos de Laboratorio del organismo, que se reunirá en Montreal la próxima semana.

De prosperar el cambio, que tendría en cuenta la posibilidad de una contaminación alimentaria, no se consideraría de forma automática positivo la presencia de clembuterol en la sangre.



"El miedo a la carne contaminada por sustancias dopantes no es nada nuevo. Antes era la testosterona y ahora es el clembuterol. En un limitado número de países hay riesgo de que la carne esté contaminada por clembuterol, algo que está en la literatura científica", explicó el científico de la AMA.



En este sentido, aseguró que "hay que ser cautelosos porque los niveles" de sustancia dopante "no son siempre de la misma magnitud". "Tenemos que considerar el contexto. Estamos revisando los datos y puede que hagamos algunas recomendaciones al comité ejecutivo, que podía reajustar las normas si lo necesita, o mantenerlas igual", explicó.