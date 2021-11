El presidente del Racing de Santander, Francisco Pernía, ha comunicado a su entrenador, Marcelino García Toral, que el club no está dispuesto a negociar su marcha al Sevilla, porque sigue teniendo contrato en vigor.



Marcelino ha estado reunido durante casi dos horas en el estadio de El Sardinero con Pernía para comunicarle su deseo de aceptar la oferta que ha recibido del Sevilla FC y para sondear si hay posibilidad de que el Racing de Santander facilite el acuerdo.



El propio entrenador asturiano ha explicado a su salida de la reunión que ha recibido un "no" por respuesta y ha confesado que, en estos momentos, ve "muy difícil" que se llegue a un acuerdo.



"Creo que está muy difícil. Puedo entenderlo más o menos, pero respeto las decisiones de cada uno", ha señalado, escuetamente, Marcelino a los informadores en el exterior del estadio.



A su vez, Pernía ha confirmado que el técnico le ha expresado su deseo de aceptar la oferta del club andaluz, a lo que él ha contestado que el Racing no va a negociar y que su postura será la de "defender a ultranza" los intereses de la entidad.

El Racing no va a negociar El presidente ha explicado que el Sevilla "se ha interesado" en que Marcelino sea su entrenador en la próxima campaña sin terminar "ni siquiera" la actual temporada y ha advertido de que "no es tiempo de negociar". Ha señalado la importancia que tiene para el club cántabro que el técnico asturiano esté en el Racing la próxima temporada y ha insistido en que la negociación "no tiene lugar". Tras reconocer que tenía compromisos temporales con Marcelino y que, a su juicio, "no ha llegado el tiempo de limitarlos", Pernía ha incidido en que, aunque el técnico quería hablar de su marcha, él no ha entrado a negociar. "Yo digo que no hay negociación, aunque en la libertad de cada uno está el poder marcharse. Pero por parte del Racing no hay negociación", ha abundado el presidente del club cántabro, que no se plantea denunciar al Sevilla ante la Federación por negociar con Marcelino, pese a tener contrato en vigor. "No es ese el planteamiento", ha afirmado Pernía, quien ha negado sentirse defraudado, decepcionado o sorprendido por la actitud del entrenador asturiano. Marcelino García Toral llegó en febrero de este año al Racing para sustituir a Miguel Ángel Portugal, con el compromiso de permanecer dos temporadas en el club: lo que quedaba de la Liga 2010-2011 y la campaña 2011-2012. De hecho, tras conseguir el objetivo que se le había marcado, Marcelino había expresado públicamente su deseo de seguir en Santander la próxima campaña si se cumplían una serie de condiciones. Sin embargo, el entrenador podría haber cambiado de opinión debido a la situación en la que se encuentra el club ante los reiterados incumplimientos de su actual propietario, el empresario indio Ahsan Alí Syed, y la advertencia de los jugadores de que están dispuestos a denunciar al club si siguen sin cobrar el dinero que se les adeuda.