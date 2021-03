Contador:"Ha sido la etapa más dura de mi vida"

Alberto Contador volvió a sacar diferencias a sus rivales directos en la etapa reina del Giro de Italia y dio un paso más hacia su segundo triunfo en la carrera rosa, después de una maratoniana jornada calificada por el madrileño como "la más dura" de su vida. [Ver más: Clasificaciones del Giro]

“He vuelto a cumplir el objetivo de abrir más diferencias“

"Ha sido un día muy duro, durísimo. En algunos momentos he estado solo, a más de 50 kilómetros para meta. He jugado con los intereses de unos y otros y administrando mis fuerzas creo que he vuelto a cumplir el objetivo de abrir más diferencias y alejar a mis rivales", señaló Contador.

“Ahora hay que recuperar para afrontar la última semana“

Sobre la jornada que cerraba el tríptico de los dolomitas, Contador destacó la dureza de una etapa que terminó en más de 7 horas y media encima de la bicicleta. "Ha sido la etapa más dura de mi vida. Han sido días increíbles. Ahora hay que recuperar para afrontar la última semana".