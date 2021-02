Aitor Karanka, segundo entrenador del Real Madrid Jose Mourinho, ha explicado que el luso "está indignado, como todo el madridismo", ya que considera que el Barcelona ha eliminado al Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones por culpa del arbitraje en ambos partidos.

Si hace una semana fue el alemán Wolfgang Stark el centro de las críticas madridistas por expulsar a Pepe, esta noche lo fue el belga Frank de Bleeckere, a quien el segundo entrenador del conjunto blanco acusó de anular injustamente un gol de Higuaín.

"Nos ha comentado todo el mundo que ha sido un gol legal", ha declarado.

"No hay que decir mucho más. Lo han visto cientos de millones de personas como también vieron el partido anterior", ha manifestado Karanka.

“Con lo que habíamos visto en el Bernabéu estaba prácticamente resuelto“

"Ya dije que el arbitraje no era fácil, con lo que habíamos visto en el Bernabéu estaba prácticamente resuelto todo, pero una vez más el míster (Mourinho, hoy sancionado) tiene razón. Después del partido dijo que era imposible que pasáramos y se ha podido ver que ha sido imposible", ha señalado Karanka, que ha dirigido al equipo en el Camp Nou al estar Mourinho sancionado.

"Hemos acabado once contra once. De los cuatro partido hemos empatado dos, ganado uno y perdido otro. El otro día, si no hubiera pasado lo que pasó, hubiéramos venido con 0-0 y Pepe y Ramos, y el partido hubiera estado ahí", ha comentado siguiendo la misma línea de discurso que Mourinho.