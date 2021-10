Finales europeas y rivales del Barça



2010/11. Schalke 04 o Manchester United (28 de mayo).

2008/09. Manchester United (2-0).

2005/06. Arsenal (2-1).

1993/94. AC Milan (0-4).

1991/92. Sampdoria (1-0).

1985/86. Steaua de Bucarest: 0-0 (0-2 en penaltis).

1960/61. Benfica: 2-3.



El Barcelona disputará el próximo 28 de mayo en Wembley, en Londres, su séptima final de la Copa de Europa -cuarta bajo la denominación de Liga de Campeones- tras eliminar al Real Madrid en las semifinales (1-1). Espera ahora rival, que se decidirá el miércoles del encuentro entre el Manchester United y el Schalke 04, con una ventaja de dos goles para los ingleses, que juegan la vuelta en casa.

Será la tercera final de la máxima competición continental que los azulgranas disputan en últimos seis años, la segunda desde que Pep Guardiola se sienta en el banquillo y también la segunda que jugará en el mítico estadio. Una experiencia también conocida para un total de nueve jugadores del FC Barcelona, que podrían repetir en el escenario de una final.

Guardiola mantiene buena parte de la base que le llevó en su primer año como técnico blaugrana a conseguir el triplete. Así, hay siete jugadores que de jugar en el estadio londinense la final de esta Champions 2010-2011 repetirán la presencia en el Olímpico de Roma: Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Pedro, Messi y Keita, mientras que Valdés e Iniesta lo harían por tercera vez.

En Wembley, sobre los cimientos donde Cruyff y compañía construyeron las bases de este equipo y se hicieron con la primera Champions, intentarán conseguir la cuarta. La primera fue en 1992, en la última edición de la Copa de Europa y en el viejo Wembley, demolido diez años después para acoger el moderno estadio con capacidad para 90.000 espectadores que es ahora.

Entonces, un gran gol de Ronald Koeman en la ejecución de una falta en la prórroga ante el Sampdoria genovés dio el primer título al Barça en esta competición. Luego llegarían los de París 2006, un 2-1 contra el Arsenal, y Roma 2009, 2-0 ante el Manchester United.

En otras tantas finales el conjunto español fracasó en su intento de llevarse el título: en 1961, perdió en Berna contra el Benfica (3-2), en 1986, en Sevilla, frente al Steaua de Bucarest, cayó en la tanda de penaltis tras el 0-0 con el que acabó el tiempo reglamentario y la prórroga posterior, y en Atenas 1994, fue goleado por el Milán (4-0).

Diecinueve después de la primera vez, la que muchos llaman la versión mejorada de aquel equipo inolvidable vuelve al escenario que sacó del ostracismo a la entidad. Ahora, el contexto histórico es bien diferente. El club tiene tres Champions y reina en el mundo como el mejor equipo del planeta, no solo por su fútbol, sino también por sus éxitos, ya que acumula tres finales en los últimos seis años.



"Os deben una y estos no fallan", sentenció Guardiola a un Camp Nou repleto en la fiesta del título de Liga la temporada pasada en referencia a la eliminación sufrida a manos del Inter de Milán, que le impidió estar en la final de Madrid en el Santiago Bernabéu.



La ocasión no se ha hecho esperar mucho, y vengándose ante el mismo protagonista en el banquillo rival, un Jose Mourinho ausente por sanción en el Camp Nou. Tan solo 12 meses después, el Barça vuelve a estar en el último escalón hacia el título, donde espera al Schalke 04 de Raúl o al Manchester United. Todavía no se sabe el rival, pero lo que es seguro es que serán los ojos de Wembley los que acojan el partido del año. Un partido en un escenario que trae grandes recuerdos al barcelonismo.

El 28 de mayo, el Barcelona tendrá la oportunidad de romper la igualdad (tres ganadas y tres perdidas) y decantar la balanza a su favor, ante el Manchester United o el Schalke 04, que pelearán por una plaza en la gran final.