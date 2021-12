El Real Madrid pasa página y deshoja la margarita

El Real Madrid está de celebración. Fantasmas, maldiciones, gafes... por fin, el equipo ganador de nueve Copas de Europa se deshace de un inexplicable fardo de seis años consecutivos sin ser capaz de codearse con la planta noble del fútbol europeo. Pero lejos de regodearse en el triunfo ante una de sus particulares bestias negras, el Olympique de Lyon (al que no había ganado en siete enfrentamientos), el madridismo en pleno mira de reojo al siguiente paso: el bombo de Suiza que deparará este viernes el rival en cuartos y el camino a seguir para la final de Wembley.

Por el momento, el "me quiere, no me quiere" de la margarita marca las hojas que no se quieren ver ni en pintura: No a la vuelta de Raúl al Bernabéu con otra camiseta, la del Schalke, aunque a Ronaldo le gustaría verle, y a Casillas, si acaso, en la final. No de Mourinho a sus antiguos equipos, Chelsea e Inter, lo que le tocaría la fibra... Y ¿no al Barça?.

"No me gustaría que nos tocase Raúl; habría demasiada emoción y no sé si nos conviene", calculaba Jorge Valdano, director general del Real Madrid. "Lo sabríamos tratar, de todas formas si sale el sorteo. Aceptaremos lo que sea", comentó Valdano, intentando aportar doses de deportividad.

Aunque sí que apuntó al picante en el caso de cruzarse con el Barça (desembocaría en cuatro partidos entre Real Madrid y Barça en dos semanas (5-6 y 12-13 de abril, 16 de abril en Liga, 20 de abril en la final de Copa del Rey). "El Barça nos apetece, pero si es más adelante mejor para el fútbol español", dijo.

Mourinho no quiere a sus exequipos Ni Inter de Milán ni Chelsea. Esas serían las condiciones de Mourinho si pudiera dirigir el sorteo de este viernes (12:00h, en directo en Teledeporte y RTVE.es) "por una cuestión emocional", puntualizó el entrenador portugués. "Si jugamos contra ellos no pasa nada, pero emocionalmente me tendría que preparar mejor si el rival es alguno de estos dos clubes donde he estado", subrayó el técnico merengue. Por lo demás, para Mourinho, el Real Madrid está donde debe estar, y lo demás son cábalas. "Somos el Real Madrid, es normal que estemos en cuartos de final. Hemos merecido, jugamos un partido completo y con seguridad", apostilló el técnico luso. "Estamos en cuartos y es una cosa normal. Florentino Pérez está tranquilo, le he dicho que no esté demasiado eufórico porque para mí es normal. El Real Madrid es un club demasiado grande para no estar" en cuartos de final, sentenció.

Cristiano y el morbo de verse con el otro '7' El que se apunta a un bombardeo es Cristiano Ronaldo, quien, puestos a pedir al bombo de los deseos, preferiría visitar de nuevo al Manchester United y poner a prueba sus oídos al recibimiento que le daría la grada de Old Trafford, e incluso verse cara a cara con el anterior poseedor del '7' que el portugués luce en la espalda. "Yo quiero lo que Dios quiera. Me gustaría mucho volver a Manchester o también ver a Raúl en casa. Si tiene que ser el Barcelona, pues el Barcelona", comentó, como quien no quiere la cosa un jugador que aunque no marcó, regresó con mérito y empuje a jugar apenas transcurrido el plazo previsto para recuperarse de su lesión muscular. "Si este Madrid estaba fuera de la 'Champions' yo también me quedaba fuera. Lógicamente si no estás bien puede afectar a tu rendimiento, pero quería estar con el equipo". El portugués cree que para el derbi ante el Atlético estará mejor. "Si estoy como hoy, el sábado estaré un poco mejor o por lo menos eso espero. Me siento en el límite y los doctores, que tengo confianza en ellos, me dicen que el sábado voy a estar mejor".