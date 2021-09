El entrenador del Valencia, Unai Emery, ha afirmado tras la eliminación de su equipo en los octavos de la Liga de Campeones ante el Schalke 04 que su equipo ha hecho el partido que quería hacer, pero que les ha faltado el gol.

"Este era el partido que habíamos preparado. Otras veces no merecimos ganar y ganamos, pero hemos perdimos en un partido en los que nos ha faltado la suerte. Hemos perdido un partido que se ha jugado tal y como habíamos pensado que debíamos jugar. Creo, con mucho respeto y tras felicitar al rival, que fuimos mejores".

Emery, que se ha mostrado afectado por la eliminación, ha comentado que el equipo ha jugado con la mentalidad necesaria para superar la eliminatoria. "Se ha disputado el partido que queríamos y tuvimos varias opciones para el 2-2".

Emery destacó que "se había preparado con mimo la eliminatoria". "Creo que merecíamos pasar la eliminatoria y lo digo con respeto al Schalke al que felicito por la clasificación", aseguró. "Si el Schalke es mejor que tú lo aceptas, pero si no es así la decepción se dobla", agregó.



El técnico no sabe si "ha faltado oficio". "Los últimos minutos han sido un desajuste mental. El partido se ha jugado en 80 minutos con el control necesario y la mentalidad, superando las advesidades que han sido sus dos goles. Se han creado cuatro ocasiones claras de gol para el empate a dos", indicó.

"Considero que el equipo está en un momento duro y de desilusión. Lo que llevo dentro es tremendo porque merecimos más", ha afirmado el técnico vasco.

Respecto al árbitro y si el penalti sobre Mathieu lo era o no, Emery ha afirmado que la decepción todavía era mayor y se ha acordado de la eliminación del año pasado en la Liga Europa ante el Atlético de Madrid cuando un penalti sobre Nicola Zigic no fue señalado en los últimos minutos de una eliminatoria de Liga Europa.

"No sé si ha sido, pero no es excusa porque Mathieu tenía ocasión de hacer gol. Si ha sido penalti otra piedra más a la cabeza que me cae. El año pasado contra el Atlético de Madrid y este año con el Schalke"

"La decepción es tremenda. El que se vio era el guión del partido que habíamos escrito. Merecimos pasar. Lo que nos queda ahora es tratar de volver a la Liga de Campeones" y ha añadido cómo estará la afición. "Imagino que la afición estará tan jodida como estamos nosotros, pero no hemos podido pasar".