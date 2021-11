La salida de pata de banco de Genaro Gattuso en el encuentro de ida de octavos de final de la Champions League ante el Tottenham no pasó desapercibida para la UEFA.

El Comité de Disciplina del máximo órgano rector del fútbol europeo ha abierto un expediente al veterano centrocampista 'rossonero' y estudiará su caso el próximo lunes 21 de febrero. La amenaza de sanción pende sobre la cabeza del capitán del conjunto lombardo.

La UEFA estudiará los informes oficiales del árbitro francés Stephane Lannoy y del delegado de partido, el belga Fernand Meese, para tomar medidas disciplinarias.

Una de las acciones más reprochables fue la discusión que protagonizó con el segundo del Tottenham, Joe Jordan, con agarrón del cuello incluido. Para mayor escarnio, después del festival de patadas y tánganas del jugador italiano, su particular duelo con Jordan y el banquillo inglés continuó al final del partido.

Quizá consciente de la posible sanción que le puede caer, el propio Gattuso quiso mostrarse arrepentido: "Perdí la cabeza y asumo toda la responsabilidad porque hice algo que no debía", dijo el futbolista al término del partido en declaraciones recogidas por los medios de comunicación italianos.

De todas formas, de las explicaciones del jugador tampoco se deduce que asuma la completa responsabilidad de sus actos: "Jordan me molestó durante todo el segundo tiempo pero eso no justifica mi reacción. Me equivoqué al hacer lo que hice con una persona mayor que yo".

En Twitter la discusión entre Gattuso y Jordan es de los más comentado del día y los nombres de ambos aparecen en la lista de los "trend topics" del momento doce horas después de disputado el partido.