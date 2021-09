La Federación Española de Ciclismo no dará a conocer hasta la tarde de este martes la resolución que presumiblemente absolverá a Contador en el caso de positivo por clembuterol. "No habrá ningún movimiento oficial hasta esta tarde", ha asegurado el presidente de la RFEC, Juan Carlos Castaño, a RTVE.



Los abogados de Alberto Contador aún no han recibido la citación oficial por parte de la Federación Española de Ciclismo para conocer la resolución que presumiblemente absolverá al ciclista de Pinto. Según ha podido saber RTVE, el entorno de Contador y el propio corredor se encuentran "sorprendidos" por la demora de la Federación, ya que hasta que no conozca de manera efectiva esta resolución, Contador no podrá iniciar todos los actos que tiene previstos, entre los que destaca marcharse a Portugal para correr la Vuelta al Algarve, que comienza este miércoles.



Una vez conocida la resolución, y antes de acudir a Portugal, la intención de Alberto Contador es mostrar de manera pública su punto de vista sobre la decisión de la Federación Española de Ciclismo, para lo que emitiría un comunicado oficial o comparecería ante los medios de comunicación. Si la resolución se demorase demasiado, no descarta que la comparecencia o el comunicado se produzca ya en Portugal.



El entorno de Alberto Contador sigue a la espera de la llamada de la Federación, que citará al corredor, a sus abogados o a un representante legal para recoger el expediente que contenga la resolución, el que además será el primer veredicto oficial. Hasta ahora, como han confirmado a RTVE, no ha habido ningún tipo de contacto por parte de la RFEC y únicamente han conocido la que sería su absolución por medio de las filtraciones a la prensa.

Vuelta a la competición El tricampeón del Tour de Francia Alberto Contador está pendiente de recibir este martes la gran noticia que está esperando en torno a su caso de un positivo por clembuterol detectado en el pasado Tour 2010: la absolución por el Comité de Competición de la Real Federación de Ciclismo (RFEC), que significaría que podría volver a competir, a falta, eso sí, de un más que posible recurso por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La RFEC comunicará este dictamen después de que su Comité de Competición, que había propuesto una sanción inicial de un año, estimara el recurso presentado por la defensa del corredor de Pinto, basado en el artículo 296 del reglamento antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Dicho artículo exime de responsabilidad al deportista, suspendido provisionalmente desde agosto de 2010, cuando éste demuestra que no hubo ni culpa ni negligencia en la ingestión del filete contaminado por clembuterol, una sustancia que figura en la lista de productos prohibidos. La ausencia de negligencia es la línea que ha mantenido la defensa de Contador en los últimos días.



En un principio, el Comité de Competición propuso una sanción de un año, aunque después habría decidido decretar la absolución. La propuesta de sanción de un año partió de la instructora del caso, pero una vez recibidas las alegaciones del ciclista de Pinto, se tuvo en cuenta también a los otros tres miembros del Comité, quienes conjuntamente optaron por la absolución. Respecto a posibles injerencias políticas que hayan podido motivar esta decisión, la Federación Española se defiende. "Estamos blindados ante presiones externas", afirma Juan Carlos Castaño, presidente de la RFEC.