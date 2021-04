El técnico español Rafael Benítez asegura que el Liverpool pudo vender a Fernando Torres por 70 millones de libras (83 millones de euros) durante la última temporada en la que él fue entrenador del Liverpool.

En declaraciones a la BBC, a pocas horas de que Torres sea presentado oficialmente como nuevo jugador del Chelsea, Benítez afirmó: "Creo que el año pasado estuvimos hablando de 70 millones".

El Chelsea fichó el lunes al delantero español durante el mercado de fichajes de invierno por 58 millones de euros, una cifra que para el técnico está sustancialmente por debajo de lo que el club de Anfield pudo haber obtenido la temporada pasada.

"La gente hablaba de que quizá recibiría una oferta (por Torres) de otro club. Estaban hablando de 70 millones (de libras)", asegura Benítez, que añade que aunque el futbolista no ha estado jugando a su mejor nivel "sigue siendo un jugador muy bueno".

Sobre el dinero pagado por el Chelsea, concluye que "es mucho dinero", pero que "podría haber sido incluso mejor".

No descarta volver a entrenar al Liverpool

En la entrevista con la BBC, el entrenador no descarta volver al banquillo del Liverpool, del que salió en junio pasado para fichar por el Inter de Milán, club en el que sólo duró seis meses.

"Ser entrenador del Liverpool es siempre un sueño. En este momento sé que Kenny (Dalglish) lo está haciendo muy bien, así que tendré que esperar y seguir viendo partidos. Eso es todo", dice.

"Pero si me dices si en el futuro me gustaría ser su entrenador, desde luego, no hay ninguna duda sobre esto. La pregunta es cuándo, pero de todas maneras tengo que mirar hacia delante", afirma.