Lorenzo presenta el diseño de su dorsal

El español Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP, ha presentado el diseño con el número 1 que lucirá en el carenado de su moto. La gran novedad es que el dígito que le reconoce como el mejor piloto del mundo lleva incorporadas las iniciales JL dentro del mismo, según informó motogp.com.

Después de 18 años, la escudería nipona de Yamaha volverá a tener un piloto en la parrilla que lucirá el número 1 en su moto, desde que lo hiciese por última vez el norteamericano Wayne Rainey, tras su triple corona en 1993.

No habrá que esperar demasiado para que el español luzca por primera vez su logo de campeón. El gran momento llegará el próximo martes día 1 de febrero en el circuito de Sepang, durante los primeros entrenamientos oficiales de pretemporada.

“No olvidaré el 99, forma parte de mi corazón“

“Os enseño mi número 1, estoy muy orgulloso porque hay que trabajar muy duro para tener esta oportunidad. He sido afortunado porque además en el diseño hemos podido incorporar mis iniciales, algo que no se puede hacer siempre. Espero que les guste a mis fans, aunque también les digo que no olvidaré el 99, que seguirá formando parte de mi corazón y se podrá ver tanto en el mono como en la gorra. Ha sido una elección muy complicada, pero era un ocasión única”.

“Estamos orgullosos de que Jorge lleve el 1,” ha comentado Wilco Zeelenberg, su Team Manager, “especialmente este año, en el 50 aniversario Yamaha en las carreras. Es además un diseño muy personal y pienso que lo hace todo aún más especial. Llevar el número 1 tiene su presión, pero Jorge tiene confianza para soportar esta carga, algo que ya demostró cuando conquistó el segundo título en 250cc”, concluyó Zeelenberg.