Laia Sanz, campeona del Dakar en categoría femenina

La española Laia Sanz se proclamó campeona del Dakar, en la categoría femenina, y engordó su excelente palmarés con un triunfo de peso en su primera presencia en Argentina y Chile, donde estuvo acompañada por el mítico Jordi Arcarons, que ejerció como mochilero en la categoría de motos.

Con 25 años, la joven piloto del equipo Arcarons RST KH-7, añadió la victoria de féminas a su laureado palmarés, en el que destacan 10 títulos de campeona del mundo de trial, 9 campeonatos de Europa y 4 triunfos en el Trial de las Naciones con la selección Española.

El sueño de terminar el rally se cumplió esta tarde, cuando ha cruzado la meta de la decimotercera y última etapa del Dakar, tras recorrer 645 kilómetros por carretera y 181 en una especial cronometrada, entre Córdoba y Buenos Aires.

Laia Sanz ha sido 44, a 16 minutos del vencedor del día, y ha terminado el rally en 39 puesto de la clasificación final absoluta. Jordi Arcarons, su maestro y escudero, completó la etapa en 51 posición. En su regreso a la competición en motos tras ocho años de ausencia, el piloto de Vic ha finalizado el rally en 41 lugar.

"No me lo acabo de creer"

"Ha sido increíble. No me lo acabo de creer. Para mí es un sueño cumplido, y aún más con el equipo con el que lo he hecho, con Jordi (Arcarons), Angels (Rovira), Moi (Gangolells), Paco (Ivars), que han trabajado mucho", manifestó la joven.

"Ha sido muy duro, sobre todo la segunda semana, con algún momento de sufrimiento, pero ha valido la pena porque ha habido muchos más momentos buenos que malos", manifestó Laia Sanz.