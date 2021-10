Carlos Sainz: "No estoy decepcionado, la carrera es así"

El piloto español Carlos Sainz (Volkswagen) lamentó no haber podido alzarse ganador en la disciplina de coches de la trigésimo tercera edición del Rally Dakar, pero aseguró no estar decepcionado pese a cómo ha cedido el triunfo final.

El madrileño, bicampeón del mundo de rallys -1990 y 1992- perdió el liderato el pasado 10 de enero después de haber mandado en las primeras etapas. Sin embargo, su mala fortuna y la avería de la antepenúltima etapa le condicionó sobremanera para plantar cara a Al-Attiyah, vencedor final.

"Antes de venir al Dakar, sabes que es difícil. Todo Dakar es duro. Así es, pero no, no estoy decepcionado. La carrera es así", manifestó Sainz, que concluyó tercero en la clasificación general a 1 hora, 20 minutos y 38 segundos respecto al catarí.

"Después de dos semanas difíciles, no hay nada que decir. Me he aplicado a fondo", finalizó Sainz, que no ha podido revalidar el título en tierras sudamericanas. El madrileño, a buen seguro, volverá a probar suerte en 2012.