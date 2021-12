Coma: "Ahora empieza la parte decisiva del rally"

El piloto de motos español Marc Coma (KTM) se ha mostrado muy satisfecho con el triunfo conseguido en la tercera etapa del Dakar 2011 y consideró que a partir del miércoles, con la entrada a Chile, empieza el tramo donde se decidirá la carrera.

"Ahora la carrera cambia completamente, entramos en el desierto de Atacama, a pesar de que la de mañana es una especial corta. Podemos decir que entramos a la parte decisiva", dijo el catalán, que consiguió su primer triunfo de etapa en este Dakar.

Coma fue el más rápido en recorrer los 500 kilómetros de esta larga especial con 2:21 de ventaja sobre el francés Cyril Despres, que sigue líder de la general aunque ahora por una diferencia de solo 14 segundos respecto al español.

El piloto explicó que esta jornada, entre las ciudades argentinas de Tucumán y Jujuy, fue "complicadita" gracias a los primeros tramos de navegación y fuera de pista. "Ganar una etapa y recuperar tiempo siempre es bueno", resumió Coma.

Despres: "Marc Coma me ha alcanzado enseguida"

El piloto francés Cyril Despres (KTM), que ha finalizado en segunda posición la tercera etapa de la modalidad de motos, ha señalado que no ha podido superar a un Marc Coma, que le "ha alcanzado enseguida" y que se ha impuesto en esta jornada.

"Marc Coma me ha alcanzado enseguida", señaló Despres, que ha reconocido que se desvió de dirección en un tramo. "He estado muy concentrado durante los primeros 10 kilómetros y en el km 11 me he desviado por error en dirección oeste. No he perdido dos horas, pero sí algunos minutos cruciales", apuntó.

A pesar de ello, el francés está contento de que la diferencia no haya sido mayor y de que pueda seguir liderando la prueba. "Al final he conseguido minimizar el daño, de hecho he llegado poco después de Marc. No es mucho retraso el que he acumulado hoy pero evidentemente lo ideal hubiera sido no hacer concesiones", comentó el triple campeón del Dakar.