Casillas: "La representación es amplia"

El capitán de la selección española de fútbol Iker Casillas ha declarado en Oviedo, apenas tres horas antes de recoger el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2010, que la fecha de entrega del galardón no era "muy buena" para los futbolistas pero que "lo importante" es que finalmente "la representación que hay aquí es amplia".



"No hay que darle más vueltas", ha dicho Casillas a su llegada al Hotel de la Reconquista, donde recibió los aplausos de varios cientos de aficionados congregados en el exterior del edificio, que también han vitoreado a su compañero de la selección y del Real Madrid, Sergio Ramos.



"Estoy encantado de poder estar aquí y de tener este homenaje y estar con estos compañeros", ha subrayado el portero.



"Hay que entender que estamos en una competición liguera, y que hay muchos partidos que se juegan este sábado", ha afirmado Casillas, para el que "la representación que hay aquí es amplia, de todos los equipos y no hay que darle más vueltas".



"Hemos podido venir unos cuantos, que es lo importante", ha declarado el guardameta para el que la fecha no es "muy buena" para los futbolistas.



Sergio Ramos ha comentado: "Es un día feliz y todos los españoles debemos de sentirnos orgullosos porque la selección de nuestro país reciba un premio tan importante, con una repercusión tan grande, y que seamos la segunda selección que lo recibe".



Ha reconocido que su presencia en la entrega del galardón, que inicialmente no estaba prevista, ha sido una sorpresa "incluso" para él, ya que hoy tenía "doble sesión por motivo de la lesión", y ha abundado que esta modificación de agenda le hace sentirse "superorgulloso por acudir a este acto".



El defensa ha recordado que otros deportistas españoles, entre los que ha citado al ex ciclista Miguel Indurain y la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario, han sido destinatarios en ediciones anteriores de este galardón, "Para nosotros es un premio para todo nuestro país", ha concluido.