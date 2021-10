Del Bosque: "No debemos recrearnos demasiado"

El seleccionador español de fútbol, Vicente del Bosque, considera que el éxito es efímero "para todo el mundo", por eso aconseja a sus jugadores "no recrearnos demasiado en el éxito porque nos puede empañar en el futuro".

Haciendo gala de modestia, el entrenador de la selección campeona del mundo de fútbol ofreció la rueda de prensa de rigor en representación del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, que ha recaído en la Roja.

El éxito de la selección "ha trascendido de los límites del deporte y ha calado en la sociedad civil. Hemos recibido una simpatía grandísima de todo el mundo, ha sido muy positivo", añadió el salmantino.

El técnico es el primer portavoz de un equipo que estará representado en la gala de entrega de premios por nueve jugadores, entre los que figura el capitán Iker Casillas y el jugador del FC Barcelona Xavi Hernández, confirmado hace unas horas.

Del Bosque, se ha mostrado feliz de que tanto Pep Guardiola como Jose Mourinho, técnicos del FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente, hayan dado permiso a al menos uno de sus campeones del mundo para acudir a la entrega del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

Así, el salmantino, en rueda de prensa en el Hotel Reconquista de Oviedo, se refirió a la negativa inicial de ambos, calificándola de "momento de debilidad", y asegurando que había habido gente a su alrededor que les hizo "reconducir su opinión".

"Yo creo que no hay que demonizar a ningún entrenador porque haya planteado ciertas posibilidades", señaló Del Bosque, que añadió que tanto Guardiola como Mourinho "han intentado colaborar en lo máximo".

Además, el técnico se refirió a ambos como "gente de fútbol" y se mostró seguro de que tanto el de Santpedor como el portugués han valorado que España sea campeona del mundo porque es algo que no sólo beneficia a los que estuvieron en Sudáfrica, sino "a todo el fútbol español, incluido a ellos".

A juicio de Del Bosque, los clubes han actuado "con mucho respeto" hacia el Premio Príncipe de Asturias . En relación al hecho de que el delantero del Barcelona, el asturiano David Villa, no esté este viernes en la ceremonia de entrega, recordó que el Barcelona ya manda a un representante (Xavi), al igual que el Real Madrid (Casillas).

Elogios a Aragonés

Del Bosque, ha dejado claro que le agrada que su predecesor en el cargo, Luis Aragonés, haya sido invitado por la Fundación Príncipe de Asturias a la ceremonia de entrega del Premio de los Deportes a la selección.

Según el salmantino, el 'Sabio de Hortaleza' es una persona que ha sido "protagonista importante" de la selección española en estos últimos años, por lo que resulta "normal" que esté presente en la ceremonia.

"Creo que este éxito del fútbol español es de todo el fútbol español. Si alguien ha tenido un protagonismo evidente en este logro ha sido Luis Aragonés. Ganó la Eurocopa e hizo un excelente trabajo, así ha sido reconocido por todos y yo no me he recatado al alabarlo", añadió.

Además, recalcó que el actual grupo no quiere "borrar" nada de lo que ha sucedido en el pasado, sino que lo que se ha hecho es "apoyarse en ello", recordando que Aragonés era el técnico de España cuando consiguió la Eurocopa en 2008.