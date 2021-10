La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido de forma provisional a la ciclista española Marga Fullana, cinco veces campeona del mundo de bicicleta de montaña y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, después de que se encontrase EPO en una muestra de orina que se le tomó el pasado 30 de agosto, en un control fuera de competición en Canadá.

"La suspensión provisional se mantiene en vigor hasta que un tribunal nombrado por la Federación Española de Ciclismo determine si se trata de una violación de las reglas antidopaje", dice la UCI en un comunicado hecho público este viernes.

Fullana reconoció el viernes que se había dopado en el Mundial de bicicleta de montaña disputado el pasado mes de septiembre en Canadá para mejorar su rendimiento en la última edición del Mundial de 'mountain bike', aunque no tuvo ningún éxito, ya que finalizó en la vigésimo séptima posición. .

"Por un artículo que ha salido en la prensa deportiva me he enterado de que he dado positivo en un control antidopaje fuera de competición que me hicieron en Mont Saint Anne. Y aunque no estoy ahora mismo para dar lecciones a nadie, que esto sirva de reflexión. He cometido la estupidez mas grande de mi vida. He tenido un año malísimo, física y mentalmente", dijo la balear.

"En toda mi vida deportiva no he recurrido a sustancias 'ilegales'; no me hacían falta, tenía fuerza y mucha motivación, pero este año, a pesar de intentarlo e intentarlo, nada me salía bien y tuve la maldita oportunidad de conseguir esta sustancia, pero una cantidad tan pequeña que ni siquiera noté nada en el rendimiento, no mejoré nada y el Mundial me fue como todas las demás carreras: mal, malísimo", explicó la especialista.

"Pero fue una cantidad tan pequeña que ni siquiera noté nada en el rendimiento. No mejoré nada y el Mundial me fue como todas las demás carreras: mal, malísimo. Soy una estúpida y tengo la valentía de reconocerlo. tantos años luchando por una carrera deportiva, y por un error que cometo, meto la pata", indicó.



"Sólo puedo decir que lo siento y siento haberos defraudado, yo me he defraudado más a mí misma. Cumpliré mi sanción y pasaré pagina. La vida sigue y ahora me toca seguir luchando en otro ámbito de mi vida", finalizó Fullana, que quiso "agradecer el apoyo" de sus sponsors y todos sus seguidores.

La UCI ha confirmado igualmente las sanciones que tres federaciones nacionales han impuesto a otros tantos corredores que ya estaban provisionalmente suspendidos por dopaje: dos años y 8.400 euros de multa al español Eladio Jiménez, dos años y 1.750 euros al italiano Massimo Giunti y dos años (a partir de abril de 2009) al monegasco Davide Rebellin.