Dani Pedrosa: "Deseo hacerlo bien en Motegi"

Dani Pedrosa está tranquilo. Twin Ring Motegi es un circuito que le hace especial ilusión, y es que el piloto catalán se siente como en casa. " Esta es una carrera muy importante para Honda. Es la pista de casa y, evidentemente que, yo también lo siento así. Soy piloto de la marca, llevo muchos años con ellos y, es una carrera en la que deseo hacerlo bien. Motegi es un circuito en el que he ido bien bastantes años. Pero hay que trabajar duro".



El GP de Japón se espera con mucha impaciencia, y es que fue suspendido el pasado mes de abril por la nube de ceniza provocada por el volcán islandés. Dani Pedrosa llega ahora en un momento más dulce a Motegi. "Estamos en un buen momento, estamos haciendo buenas carreras. Y ultimamente los resultados acompañan, así que sería genial repetir un buen resultado en casa de Honda. Además, he ganado aquí en 125 y dos y medio, pero no he ganado en MotoGP todavia. Por eso, me gustaría hacer una buena carrera aquí".

El piloto catalán ha cumplido 25 años en Japón, y aunque apenas ha podido celebrarlo, espera de regalo la victoria en Motegi. Y es que, tras dos victorias consecutivas, y un segundo puesto en MotorLand Pedrosa está viviendo una buena racha, pero el piloto asegura que no siempre han sido momentos buenos. "Antes la cosa no estaba bien equipada. La mejora se debe al trabajo. Cuando llegó la moto en invierno, estábamos tan por debajo que era muy difícil cambiar una pieza y hacer magia. No es asi. Fue poco a poco, cogi mas confianza en mi mismo, estaba menos nervioso, el equipo mas contento. Es todo un conjunto, no es solo un chasquido. El rendimiento de un deportista no depende de si es el que lleva las buenas zapatillas, o si ese dia comió pasta o no, sino que depende de muchas cosas, y todo se tiene que juntar".

Sin duda, Pedrosa está viviendo un buen momento y espera que continúe. "Yo ahora estoy más tranquilo y disfruto más porque las cosas salen bien".