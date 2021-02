Fin a 35 años de sequía del tenis español en Nueva York

Rafa Nadal acabó esta pasada madrugada con 35 años de sequía de la 'Armada' masculina en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'grande' de la temporada, y dio a España su cuarta victoria global [Así ha sido el Nadal-Djokovic].



En realidad, desde 1994, fecha en la que Arantxa Sánchez Vicario se coronaba en la 'Gran Manzana', el tenis nacional no disfrutaba de un éxito individual en Nueva York, una racha que en categoría masculina se alargaba aún más.



Así, el 'Grand Slam' estadounidense había vivido en más de cien ediciones sólo dos campeones de la 'Armada'. El primero fue Manuel Santana, en 1965, y que lo hizo derrotando en hierba a Cliff Drysdale, y el segundo, Manuel Orantes, en 1975 y en esta ocasión sobre tierra batida, ante el mítico Jimmy Connors.



Hasta entonces, y salvo la incursión de la tenista catalana, que también disputó la final de 1992, sólo el valenciano Juan Carlos Ferrero estuvo cerca de levantar el trofeo de campeón. Fue en 2003, y curiosamente, el de Onteniente también era entonces el número uno del mundo, pero no pudo con el estadounidense Andy Roddick.



Siete años después, Nadal ha repetido el éxito del 'Mosquito', pero tuvo más suerte ante el serbio Novak Djokovic, poniendo fin a la sequía de España, conquistando el 'Grand Slam' y acabando con su mal fario en Flushing Meadows, donde se había quedado en la penúltima ronda en las dos últimas ediciones, donde no pudo ni con el escocés Andy Murray ni con el argentino Juan Martín del Potro, y que ha conseguido la victoria tras siete años de participación en el abierto neoyorquino.

Con 24 años, el jugador español ya es el séptimo jugador de la historia que más títulos de Grand Slam acumula con nueve, a tan solo uno de del norteamericano Bill Tilden y dos de Bjorn Borg y Rod Laver.

Cuestionado por cuáles son sus grandes objetivos respecto a los torneos que aún no ha conquistado, que ya son pocos, el tenista indicó que le gustaría ganar la Copa Masters, algo que puede lograr este mismo año en Londres, así como vencer en algunos Masters 1000 que no ha conseguido, confesando que le haría especial ilusión ganar el de Miami.