Clasificación de la etapa: 1. Joaquín Rodríguez (KAT) 4h26'43''

2. Vincenzo Nibali (LIQ) a 20''

3. Ezequiel Mosquera (XAC) a 22''

4. David Moncoutie (COF) a 33"

5. Nicolas Roche (AG2R) a 34"

6. Frank Schleck (SBK) a 35"

7. Xavier Tondo (CER) a 39"

Clasificación de la general: 1. Vicenzo Nibali (LIQ) 60h55'39''

2. Joaquín Rodríguez (KAT) a 4

3. Ezequiel Mosquera (XAC) a 50''

4. Xavier Tondo (CER) a 50''

5. Nicholas Roche (AG2R) a 2'11''

6. Frank Schleck (SBK) a 2'12''



No había comenzado la subida a Peña Cabarga y la Vuelta ya había dado un vuelco increíble. La mala suerte se ha vuelto a cebar como en el 2008 con Igor Antón que se ha visto obligado a abandonar la carrera tras sufrir una caída. Para más desfortuna, en esta 65ª edición, el corredor de Galdácano vestía el maillot de líder y demostraba tal poderío en la montaña que todos apuntaban a él como el máximo favorito a la victoria final. [Clasificaciones]

02.48 min El líder de la presente edición de la Vuelta a España, Igor Antón, ha tenido que abandonar por una caída a 6 kilómetros de la meta. Tiene heridas en el costado y sobre todo tiene dañado el codo. Con él, también se ha ido al suelo su compañero Egoi Martínez.

Tras el shock que produjo el abandono del líder, a la etapa le faltaba por escalar la pared cántabra de Peña Cabarga de seis kilómetros sí, pero con rampas que llegan hasta el 18% y que no se subía en la Vuelta desde 1979. Hasta entonces la etapa se había caracterizado por una larga escapada de tres corredores. David Millar (Garmin), David Zabriskie (Garmin) y Niki Terpstra (Milram) emprendieron una huida en el kilómetro 47. Otra escapada estuvo protagonizada por Luis León Sánchez (Caisse D'epargne) y Alexandr Kolobnev (Katusha) pero nunca llegó a despegarse del pelotón en más de 40 segundos.



El virtual líder de la carrera tras lo de Antón era el italiano del Liquigas Vincenzo Nibali y su equipo se puso manos a la obra para comandar la subida y echar abajo la ventaja que tenían en cabeza los escapados Millar y Tepstra. Hasta ese momento (y por este orden) Euskaltel, Cervelo, Caisse, Katusha y Euskaltel se encargaron de marcar el paso que debía de llevar el pelotón en las subidas y bajadas del Portillo de Lunada y del Alto del Caracol.



Primero fue el Xacobeo David García Dapena el que atacó y a los pocos minutos fue Nibali el que cambió el ritmo para escaparse en solitario. Durante un tiempo, al ver al italiano irse sin que nadie respondiera, se vislumbraba en el horizonte que la Vuelta del 75 aniversario se iba para Sicilia.



Se iba para la isla italiana la Vuelta y eso, en el día de la Diada catalana precisamente, no iba a permitirlo Joaquim 'Purito' Rodríguez. El corredor del Katusha, que ya se puso líder cuando la ronda llegaba a su tierra y que sabe lo que es responder a los movimientos y luego desfondarse como le ocurrió en Pal, esta vez supo aprovechar su momento. Dejo irse un poco al italiano, miró atrás para ver que ya sólo quedaban él y Mosquera y cambió el paso.



El que fuera ganador en la etapa de Mende en el Tour ante el mismísimo Contador superó sin vacilar a Nibali para enfocar los últimos metros de la etapa con el caminno despejado. Despejado de rivales porque los aficionados abarrotaban toda la subida de Peña Cabarga.



Tras la entrada de Joaquim en meta llegaron Nibali a 20'', Mosquera a 22'' y Xavi Tondo a 39''.



Este cambio de rumbo radical en la carrera, en la antesala de los Lagos de Covadonga, deja clasificación general con el italiano Nibali como nuevo maillot rojo. 'Purito' es segundo a tan sólo cuatro segundos de diferencia y el tercer puesto lo comparten los españoles Ezequiel Mosquera y Xavier Tondo con 50 segundos de desventaja.



Todos los protagonistas han demostrado su pesar al finalizar la etapa por la mala suerte que acompaña a Igor Antón en esta Vuelta.



La decimoquinta etapa se disputará este domingo entre Solares y Lagos de Covadonga sobre 187 kilómetros, con llegada en otro de los puertos míticos de la orografía española. La organización de la carrera no ha incluido ningún otro puerto en la etapa debido a la dureza de la etapa del sábado y la de los Lagos.

03.13 min Joaquim "Purito" Rodríguez, ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta en Peña Cabarga, lamentó la caída del líder Igor Antón, quien a juicio del corredor catalán "era el más fuerte" (11/09/2010).

00.56 min Nibali, contento y triste a la vez

02.07 min "Una pena lo de Igor Antón porque es un pedazo de pan a parte de un profesional como la copa de un pino. Es una faena. He visto por el lateral derecho que tropezaba con algo e oído ruido y me he librado", manifestó Mosquera, que es tercero en la general a 50 segundos del nuevo líder, el italiano Vicenzo Nibali.