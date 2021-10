Hushovd justifica con victoria el esfuerzo de su equipo

Clasificación de la etapa:



1. Thor Hushovd (Cervelo) 3h. 36' 20''

2. Daniele Bennati (Liquigas) m.t.

3. Grega Bole ( Lampre) "

4. Allan Davis (Astana) "

5. Filippo Pozzato (Katusha) "

6. Philippe Gilbert (Lotto) "

7. Peter Velits (Columbia) "

8. Pablo Urtasun (Euskaltel) "

9. Samuel Dumoulin (Cofidis) "

10. Nicolas Roche (AG2R) "



La interrogante del día era saber si Hushovd se mantendría en el grupo de favoritos o se quedaría rezagado como el resto de sprinters en la ascensión a la Cresta del Gallo, a 18 kilómetros de meta. El noruego aguantó y se postuló como el máximo favorito a la victoria de etapa de llegar a un hipotético sprint. [Clasificaciones]



Los pronósticos esta vez no fallaron como hasta ahora había pasado con los sprints de Cavendish y el corredor del Cervelo Thor Husovd ha conseguido su tercera victoria de etapa en la Vuelta de su carrera, la primera de esta 65ª edición.



Otra pregunta que había era el comprobar si alguien podría ser capaz de escaparse y llegar en solitario a la meta gracias a una buena ascensión y sobre todo a un buen descenso de la Cresta. No faltaron intentos pero casi todos llegaron a su fin durante la ascensión (un grupo con Juan Estrada (CajaSur), Markus Eichler (Milram) y Bichot (Bouygues) lo intentó) y durante el descenso no lo permitió Cervelo.



Fue el equipo Katusha, con vistas a las opciones de su corredor Pozzato, quien colocó a todo el grupo en fila de a uno nada más empinarse la carretera del puerto murciano. En esa ascensión, sorprendió gratamente la buena imagen que ha dado el líder Gilbert. El belga ha subido muy cómodo, siempre en las primeras posiciones y coronó la cima en segundo lugar, por detrás de Karpets. Esta imagen aporta expectación ante las etapas que llegan el fin de semana, ¿Podrá mantener el maillot rojo en las etapas de Xoret de Catí o de Alcoy?



Con ese cuadro, el ruso Karpets en cabeza en lo alto sin que nadie de los favoritos se descolgara, se afontaba la bajada hasta Murcia por una carretera estrecha y muy propensa a dar sustos. Pozzato lo intentó y Gilbert se unió a la aventura pero el hueco que abrieron se redujo cuando el desnivel de la bajada fue menor. Tras la captura lo probó el ciclista de Astana Dimitriy Fofonov pero con el mismo fruto.



Los últimos kilómetros fueron controlados de manera absoluta por los corredores del Cervelo, especialmente por el dorsal número 1 de esta Vuelta, Íñigo Cuesta, con la intención de asegurar la llegada al sprint para su compañero Thor Hushovd. En la calle más apropiada para un final de etapa ciclista por su nombre, la Avenida Miguel Indurain, el sprinter noruego se impuso sin muchos esfuerzos a Daniele Bennati y a Grega Bole, segundo y tercero respectivamente.



Este viernes se disputa la séptima etapa entre Murcia y Orihuela, de 187,1 kilómetros, en la que se prevé una nueva llegada al sprint tras la ascensión a un puerto de tercera categoría, el Hondón de Los Frailes, a 50 kilómetros de la meta, en la localidad natal del poeta Miguel Hernández, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 100 años.