El ciclista español Carlos Sastre correrá la próxima temporada en el nuevo equipo Geox de Mauro Gianetti, tras haber pasado los últimos dos años en el Cervélo TestTeam.

"La confianza que han depositado en mí desde las primeras conversaciones ha sido el factor más importante a la hora de que mi balanza se inclinase a favor de este nuevo proyecto, en el que también ha influido las bases y la experiencia de sus dirigentes, con muchos años en el mundo del ciclismo", ha asegurado el ganador del Tour de Francia en 2008.

El abulense dice estar "disfrutando de la bicicleta más que nunca", ya que ha vuelto a sentirse como un "ciclista luchador", y el nuevo proyecto le ilusiona, en particular con el inminente comienzo de la Vuelta a España, que no tendrá cambios y la disputará con su actual equipo Cervélo.

"Esta decisión no cambia nada al respecto sobre mi participación en la Vuelta a España. Es más, me anima a luchar con más ganas por una carrera que me gusta y por la que siento un gran respeto y predilección. Ahora sólo deseo que en el seno de mi equipo me den la oportunidad de contar con aquellos compañeros que, al igual que yo, quieren luchar por ella", ha afirmado el corredor.

Sastre, que ha alcanzado seis veces podio en las grandes vueltas por etapas, es el primer nombre elegido por el director del equipo, Mauro Gianetti, en la composición del conjunto Geox para 2011, que ha asegurado en un comunicado que el fichaje del abulense se dio con facilidad.

"Nos hemos encontrado y en un par de días hemos firmado el contrato", ha comentado Mauro Gianetti, que agregó que con explicarle a Carlos las líneas del proyecto de Geox, el ciclista y el equipo encontraron puntos en común. Además, el director dijo que el fichaje no solo se da por los grandes resultados de Sastre, sino por "su gran ambición y su enorme profesionalidad".

El equipo ha afirmado en un comunicado que se espera que Sastre sepa encontrar una gran motivación en la nueva formación, a la cual también aportará mucho. "No lo hemos escogido por su palmarés, sino por la fuerza mental con la que afrontará las próximas temporadas", puntualiza el comunicado.