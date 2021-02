Contador a Andy: "Quizá me equivoqué. Lo siento"

Alberto Contador ha reconocido que tal vez se equivocó al aprovechar la avería que ha sufrido en la 15ª etapa el hasta entonces líder del Tour de Francia, Andy Schleck, que ahora es segundo tras el español.

"Hoy (lunes) he conseguido subir al podio y estoy muy contento por ello. El problema han sido las circunstancias, justo cuando he atacado ha tenido un problema mecánico Andy en la última subida en la que la carrera estaba totalmente lanzada. Tal vez me he equivocado. Lo siento", ha dicho Contador en un vídeo colgado en internet en su canal de Youtube.

"En esos momentos lo único que piensas es en ir lo más rápido posible y, bueno, estoy descontento en el sentido de que el juego limpio es importantísimo. Al igual que hice en la etapa de Spa, en la que tanto Andy como Frank quedaron descolgados del grupo, no dudé en parar el pelotón hasta que ellos se incorporaron", ha añadido el madrileño.

Mensaje a Andy

"Recibí muchas críticas por parte de la gente por haber hecho eso después de que en la etapa del pavés, cuando hubo la caída, se cortó el pelotón y a consecuencia de ella fue cuando Andy cogió ventaja con respecto a mí. Pero siempre lo zanjo con que lo volvería a hacer", ha comentado el jefe de filas del Astana.

"Este tipo de cosas que han pasado hoy no me gustan. Son cosas que no van conmigo y espero que la relación que tenemos tanto Andy como yo sea igual de buena que hasta ahora", ha concluido el doble campeón de la ronda gala, en un acto aparente de arrepentimiento.

La inusual grabación --esta especie de reflexión sobre la jornada es la segunda que publica el ciclista-- concluye con unos compases de una canción de Antoio Flores que dicen: "Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría..."

El español Alberto Contador ha asegurado que no sabía nada de la avería de Schleck. "Él ha atacado y yo venia super lanzado desde atrás, le he pasado y no tenía ni idea de que tuviera una avería mecánica", ha asegurado el ciclista de Pinto, que ha dicho que ha dado "un pasito más" hacía París. Ahora, según el nuevo líder, "lo importante es seguir día a día sin fallar".

El de Pinto declaró antes de subir al podio que no "fue consciente de la avería de Andy y que iba lanzado con la idea de atacar desde un kilómetro antes". Schleck no quiso escuchar cuentos de juego limpio en la meta. "Yo no sé que hubiera hecho en lugar de Contador", pero "no me gustaría ganar el Tour con cosas como ésta". Para el ciclista luxemburgués "queda mucho Tour", y anuncia "venganza".

Pedro Delgado te analiza todas y cada una de las 21 etapas del Tuor de Francia 2010.

Faltan las mejores jornadas, los días decisivos y todo con un ambiente muy caldeado. Ahora el duelo Contador-Schleck tendrá cuentas pendientes extras. Este martes el pelotón llegará a Pau en una etapa con dos puertos de primera categoría y dos puertos de categoría especial, el Tourmalet y el Aubisque.