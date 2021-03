Contador dice que no fue consciente de la avería de Andy Schleck

El corredor español del Astana Alberto Contador, nuevo líder del Tour de Francia, ha asegurado a la llegada a Bagneres de Luchon que él había arrancado "antes" de que a Andy Schleck se le saliera la cadena y que en ningún momento fue "consciente" de su avería en carrera.

"Él arrancó primero, me pilló encerrado y yo había tirado ya, iba lanzado para arriba, no sabía nada de su avería aunque no creo que tardase mucho en meter la cadena", ha asegurado a los periodistas el doble vencedor del Tour de Francia.

"Nos hemos saludado ahora y él estaba muy triste, son circunstancias de la carrera, eso le puede pasar a cualquiera", ha manifestado el corredor madrileño.

Contador ha reconocido que en la bajada ha preferido que se la jugara Samuel Sánchez. "Samu iba muy bien y preferí que tirase él en algunas curvas", ha precisado.

"Me he puesto líder por poco así que la carrera tampoco cambia tanto, además queda mucho Tour y lo importante es ser amarillo en París", ha dicho Contador, quien ha subrayado: "Ahora no se puede fallar, hay que pasar el día a día sin errores, ya que ocho segundos no es mucho al quedar todavía dos etapas de montaña.