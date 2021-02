El español Alberto Contador, doble vencedor del Tour de Francia, no encontró "las sensaciones esperadas" en el prólogo que se disputo en Rotterdam, en el que obtuvo la quinta plaza a 12 segundos del suizo Fabian Cancellara, ganador y primer líder de la presente edición.

“No he tenido chispa en el pedaleo.“

"No he tenido chispa en el pedaleo, tal vez porque he estado muchos días sin competir, concretamente desde la Dauphiné Liberé, ya que no acudí a los Campeonatos de España", señaló el líder del Astana, superado en la contrarreloj por el estadounidense Lance Armstrong, uno de sus rivales directos.



El ciclista madrileño incidió en que no había encontrado sobre la bicicleta "las sensaciones que esperaba", aunque admitió que tampoco había tomado "demasiados riesgos" debido a que la carretera se encontraba mojada por la lluvia.

“He podido arañar algunos segundos.“

El ciclista madrileño dijo sentirse "contento" con el resultado porque quedó "prácticamente delante de todos los favoritos y he podido arañarles algunos segundos. Es verdad que no he conseguido coger el ritmo que a mí me gusta, pero contento con el prólogo", señaló.

“Ha habido gente que se ha dejado mucho tiempo.“

Respecto a las diferencias conseguidas, prefirió esperar a un análisis más pausado, aunque ya avanzó que "para la distancia tan corta que era ha habido gente que se ha dejado mucho tiempo", en referencia al resultado de algunos rivales directos.



Por último, Contador no le dio importancia al tiempo perdido con Armstrong, cinco segundos. "Estos resultados no cambian para nada la carrera. Las diferencias son mínimas y no hay que darle mayor importancia", concluyó.

Armstrong: "Hubiera firmado este resultado con las dos manos" El estadounidense Lance Armstrong, se mostró satisfecho con su cuarto puesto, el mejor resultado en esta especialidad desde su regreso a la competición, resultado que el texano "hubiera firmado por la mañana con las dos manos". “Has sido la mejor contrarreloj desde mi regreso al ciclismo.“ "Si esta mañana me dicen que iba a ser cuarto y meter tiempo a algunos rivales directos lo habría firmado con las dos manos. Has sido la mejor contrarreloj desde mi regreso al ciclismo de competición y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa", explicó el líder del Radioshack, siete veces ganador del Tour. “Sólo me queda una contrarreloj en mi vida.“ El ciclista texano, de 38 años, aventajó en 5 segundos al español Alberto Contador y fue el primero entre el grupo de favoritos. "Sólo me queda una contrarreloj en mi vida. La de hoy ha sido muy difícil. El asfalto a veces estaba seco y otras mojado. Me he sentido bien de principio a fin, pero por mi condición general no porque sea un especialista. Antes lo era, ahora ya no", explicó Armstrong.

Cancellara: "No fue fácil ganar aunque mucha gente piensa que llevo motor" El suizo Fabian Cancellara (Saxo Bank), que ganó su cuarto prólogo en un Tour de Francia, dijo tras cruzar la meta que su victoria no fue nada fácil, pese a que mucha gente piensa que lleva "un motor en la bicicleta", ironizó. “No tenía ningún ánimo de revancha.“ "Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. No tenía ningún ánimo de revancha, pero quería ir tan rápido como siempre y como otras veces que había ganado prólogos lo he hecho con una bonita demostración", precisó el actual campeón olímpico contrarreloj quien, además, subrayó: "Pretendía demostrar que soy el maestro de los prólogos"



"Siempre es importante vestirse con el maillot amarillo. Ya lo he llevado muchos días (15), pero cada vez tengo una nueva sensación", agregó Cancellara.



"Espero seguir de amarillo en la etapa de Arenberg, que para mi tiene un significado especial con los adoquines de la París Roubaix, pero sé que antes hay dos etapas difíciles, como la de Spa, que no es completamente llana y pueden suceder cosas. De momento voy a celebrar esta victoria tomando una copa con mis compañeros de equipo", concluyó.

Samuel Sánchez: "La carrera no ha hecho más que comenzar" El ciclista español del equipo Euskaltel Samuel Sánchez declaró que "el Tour ya está en marcha" y que les esperan unos días "muy difíciles". Sánchez, a pesar de no ser un especialista en la contrarreloj, no quedó muy lejos de los grandes favoritos y se mostró "satisfecho" de haber acabado "prácticamente en el mismo segundo" que Sastre, Menchov, Wiggins o Frank Schleck "gente que tiene mucho que decir en este Tour de Francia" afirmó. Sobre la primera prueba de la prestigiosa carrera ciclista, el español opinó que "era un prólogo para grandes rodadores" y que tuvo que ir con "precaución" y "midiendo el riesgo" al estar la carretera mojada por la lluvia. "La carrera no ha hecho más que comenzar y nos esperan unos días muy difíciles. Mañana lo mismo, la jornada es muy complicada, por lo que hay que ir día a día", concluyó el ciclista.