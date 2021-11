Basso apuesta por Contador para ganar el Tour

El ciclista italiano Ivan Basso, actual campeón del Giro d'Italia, apuesta por el español Alberto Contador para revalidar su título en el Tour de Francia.

"Está claro que una buena condición física y un poco de fortuna le bastarán a (Alberto) Contador para volver a ganarlo", ha afirmado el corredor en una entrevista publicada en el diario "Corriere della Sera".

Pero Ivan Basso no se olvida tampoco de Lance Amstrong, del que ha dicho que "no me deja para nada tranquilo, ha ganado siete veces y es el mejor resolviendo ciertas situaciones".