Daniel Navarro se impone en la quinta etapa de la Dauphiné

El español Dani Navarro (Astana) ganó en solitario la quinta etapa de la Dauphiné Liberé disputada entre Serre Chevalier y Grenoble, de 143.5 kilómetros, en la que el esloveno Janez Brajkovic (Radioshack) mantuvo el maillot amarillo y Contador el tercer puesto de la general.

El ciclista gijonés, de 27 años, no se lo podía creer en meta, "porque mi trabajo es ayudar a Contador", pero lo cierto es que encontró premio a la valentía, arriesgó en el ascenso a Chamrousse, se jugó el tipo en un largo descenso final y entró solo para firmar su primera victoria profesional.

"Me dijo Alberto (Contador) que había que probar en el puerto y me lancé. Esa decisión le valió para entrar en solitario con un tiempo de 3h.26.15, en un momento ya inolvidable. De nada sirvió la persecución del italiano Eros Capecchi (Footon) y del francés Thibaut Pinot (Francaise), ya que entraron a 34 segundos del asturiano. El pelotón, con el grupo de favoritos pensando en la etapa reina del Alpe D'Huez cruzó la línea a 3.04 minutos.

Un día menos para el líder, que supo guardar el maillot amarillo la víspera de la gran batalla alpina. Janez Brajkovic (Radioshack) subió al podio con las mismas diferencias en la general, es decir, 1.15 sobre el estadounidense Tejay Van Garderen (Columbia) y 1.41 respecto a Contador, feliz en meta por la victoria de su compañero y amigo Dani Navarro.

Una etapa con movimiento desde el principio. Después de múltiples intentos, la escapada se formó con tres corredores aptos para el permiso del pelotón: el navarro Egoi Martinez (Euskaltel), el italiano Eros Capecchi (Footon) y el francés Thibaut Pinot (Ftancaise). El trío no aguantó en el ascenso a Chamrousse, con 17 kilómetros al 7,5 por ciento de pendiente media.

Dani Navarro, espoleado por su jefe de filas, empezó su aventura particular llegando desde atrás y pasando como una exhalación a los escapados. Un golpe de mano del asturiano a 7 kilómetros de la cima que le permitió coronar en cabeza el alto de Chamrousse. Pinot y Capecchi a 48 segundos, Egoi Martínez a 1.43 y el grupo principal a 3.55. Ninguna prisa de Contador, delante en cabeza, acompañado por David de la Fuente y el líder Brajkovic a la vista.

Duelo de tres

Desde la cima la carretera se volcaba materialmente hasta la meta en poco más de 20 kilómetros. La única opción para abrazar la gloria era dar pedales sin reserva y no mirar atrás. Se lanzó el gijonés con valentía, perseguido por Capecchi, que a ratos dejaba a Pinot, pero el francés se mostró tozudo a la hora de soldarse a la rueda del italiano.

Un duelo entre tres, separados por 35 segundos. El pelotón, pasado el puerto, se limitó a dar por buena la fuga y a pensar en el Alpe D'Huez. La etapa ya no iba con ellos. Contador seguía la estela de los Radioshack en la bajada, a buen recaudo.

Se dejó el alma Navarro en el último tramo llano de 8 kilómetros que le conduciría hasta la meta de Grenoble, la capital de los Alpes franceses. La ocasión de su vida para estrenar el palmarés profesional. Sus dos enemigos se daban relevos en la persecución, trabajo insuficiente para rebajar la diferencia, que se mantenía el español a golpe de sufrimiento.

No hubo manera de cazar a Navarro. "No soy un buen bajador, pero sabía que era la ocasión de mi vida. Por mal que bajara no me podían alcanzar", dijo. Y así fue. Llegó con tiempo para celebrar como merecía su estreno victorioso como profesional. Un corredor ligado a Contador desde 2005, de los tiempos de Liberty Seguros. En el Tour 2007 sufrió la expulsión del Tour, junto con todo el equipo Astana por el positivo de Vinokurov.

Pero llegó el día, el del primer triunfo, en una carrera de las prestigiosas y con una exhibición que le servirá para obtener el pasaporte para el próximo Tour. "Ahora a seguir ayudando a Contador". Dicho y hecho.

Este sábado se disputa la sexta etapa, la jornada reina entre Crolles y el Alpe D'Huez, de 151 kilómetros, con el final en el mítico puerto del Tour de Francia después del ascenso al Glandon.