Contador, sexto en la crono, pierde el liderato

El esloveno del Radioshack Janez Brajkovic volvió a ser el rival de Alberto Contador en esta Dauphiné pero esta vez ganó la partida y le arrebata el maillot de lider tras ganar la etapa contrarreloj con un verdadero recital de potencia a los pedales.



El compañero de equipo de Lance Armstrong había protagonizado el día anterior un ataque sorpresa que no consiguió destronar al español, pero en esta ocasión resultaba todavía más peligroso al ser un especialista, que además, según Contador, llegaba más fino de forma que él a esta fecha de la temporada.

Al final, el mano a mano entre los dos terminó con cambio en el liderato tras una verdadera exhibición del esloveno. Aunque es cierto que no brilló, no es que Contador lo hiciera muy mal. Es que Brajkovic voló y consiguió de forma rotunda la que es su primera victoria de la temporada.

Antes del previsible duelo, por la mañana, Alberto Contador reconoció el terreno en el que por la tarde que se iba a disputar la crono. Algo que también hizo Brajkovic. Una crono de 50 kilómetros entre Monteux y Sorgues, con una cota de tercera categoría en el recorrido.

Terminadas las pruebas, cuando ya todos lo ciclistas lucían dorsal, se sumó a la etapa el viento, que en los primeros tramos frenaba a los ciclistas al pegarles de cara, pero que en la última parte de la etapa, les daba alas al soplarles en la espalda.

El esloveno salió pedaleando con mucha potencia y los tiempos en los pasos intermedios llegaron a situarle como líder virtual de la carrera al sacarle hasta medio minuto a Contador tras pasar por la cota de tercera categoría.

El campeón de Eslovenia contra el reloj iba disparado y todas las referencias que llegaban demostraban que era posible que se produjera un cambio de líder. La duda era si Brajkovic aguantaría hasta el final ese ritmo de locomotora con el que volaba o si por el contrario Contador podría igualar la balanza en los últimos kilómetros.

La respuesta fue todo lo contrario. Barjkovic entró en la meta por debajo de la hora y dos minutos, pedaleando con fuerza y sonriendo, lógicamente feliz, porque sabía que tras descansar unos minutos iba a subir a lo más alto del podio. Su cara era reflejo de lo que había ocurrido. No había terminado la jornada, pero él ya lo estaba celebrando.

Detrás de él venía Contador, moviendo el desarrollo, pero sin la alegría en el pedaleo que le caracteriza. Llego sexto, a 1 minutos y 46 segundos que le hacen descender hasta la cuarta plaza de la general.

Brajkovic, de 26 años se impuso con autoridad, con un tiempo de 1h.01.51, la segunda plaza fue para el británico David Millar (Garmin), a 26 segundos, y la tercera para el noruego Boasson Hagen (Sky) a 43.

Ahora viene la montaña

Contador explicó al término de la etapa sus sensaciones, no del todo buenas: "No terminaba de coger el golpe de pedal, sobre todo al principio. He intentado regular un poco, pero era una carretera muy irregular", dijo.



Además, el pinteño tampoco quiso arriesgar una caída, sabedor de que no estaba en tiempo. "En las curvas no me he querido jugar el todo por el todo, porque sabía que no llevaba los mejores tiempos".

Esta contrarreloj servía también como prácticamente el último banco de pruebas para probar el nuevo material de contrarreloj que los favoritos utilizarán en el Tour, y más porque en este caso, el recorrido se parece mucho al de la crono de la ronda gala de dentro de un mes.

Novedades como por ejemplo la nueva bici de Contador, más pequeña y que como él decía le permite pedalear con más potencia cuando se pone de pie. Perfecto para sus cambios de ritmo.

Da la impresión de que Contador estaba vestido de amarillo contra su voluntad. En sus declaraciones no ha dejado de insistir en que su objetivo no es el liderato sino afinar su preparación de cara al Tour, pero en esta etapa volvía a partir como favorito para llevarse la victoria, si bien el esloveno del RadioShack fue muy superior.