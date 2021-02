Nadal: "Es un sueño después de un año difícil"

El tenista español Rafa Nadal, flamante vencedor de Roland Garros, segundo 'grande' de la temporada, reconoció que era un "sueño" regresar a la victoria en la capital francesa después de "un año difícil".

"Es un sueño estar aquí después de un año difícil. Gracias a todo mi equipo que me ha apoyado muchísimo y a todos los voluntarios que hacéis posible este gran torneo", señaló Nadal en la ceremonia de entrega de torneos, que tuvo lugar sobre la pista central de Roland Garros.

Además, quiso agradecer a la Reina Sofía su presencia en el partido, así como a "todas las instituciones". "Es el momento más emocionante de mi carrera y he tenido que hacer el mejor partido, sino, no hubiera ganado a Soderling", reiteró.

Por otra parte, el manacorense se atrevió con unas palabras en francés. "Buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias por el apoyo que me habéis dado. Es un momento muy emotivo", comentó en francés Nadal.

"Ser número uno es lo último"

Nadal reconoció que se consiguió "serenar" en el día "más importante" de toda la semana, a la vez que aseguró que para él lo de menos es el número uno, ya que la victoria en la tierra parisina era lo primordial.

"Es un día realmente emocionante. Durante toda la semana no he estado bien y me ha costado contener los nervios y la ansiedad. Al final me he conseguido serenar en el día más importante. Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha hecho llegar hasta aquí", señaló Nadal, en declaraciones a TVE.

Además, consideró que "hasta semifinales" no pudo sacar su mejor juego. "Hoy todo ha ido mejor. He tenido que abrirle y jugarle hacia el revés. He salvado 'breaks' importantes y luego he podido irme en el marcador", analizó.

“Lo voy a celebrar entrenando en Queen's“

"Aquí no hay ningún jefe, a veces sale mejor y a veces peor. Estoy haciendo una gran temporada, pero el hecho de ser número uno es lo

último, lo más importante era tener el trofeo en mis manos", aseveró el balear.

Por otro lado, reconoció que lo va a celebrar "entrenando en Queen's", primer torneo preparatorio para Wilmbeldon. "Para mí, jugar al tenis es una celebración continúa. Yo quiero estar feliz y estar sano para seguir jugando al tenis", aseguró.